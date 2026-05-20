В Ивано-Франковске реконструируют известный торговый центр: как его переименуют

В Ивано-Франковске стартовал проект по обновлению торгового центра "Центральный", который расположен на улице Днестровской. В рамках масштабной реновации объект получит новое название – City Mall.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Украинский совет торговых центров.

Планируемые работы предполагают полный ребрендинг, комплексную трансформацию внутреннего пространства, а также существенное обновление общей концепции коммерческого здания.

Характеристики проекта

Проект обновления предполагает проведение реконцепции всех этажей торгового центра.

Специалисты обновят фасады и интерьеры здания, а также введут современные планировочные решения для максимального комфорта посетителей.

Общая арендная площадь (GLA) обновленного объекта составит около 7500 квадратных метров. Комплекс будет состоять из трех торговых уровней и одного технического уровня, где будет расположен автомобильный паркинг.

Для удобства водителей в здании обустроят подземный паркинг, рассчитанный на 54 машиноместа.

Полностью завершить работы по реновации и открыть обновленный торговый центр City Mall для посетителей планируется к концу 2026 года.

Что известно о ТЦ

Как сообщает Zaxid.net, ТЦ "Центральный" входит в структуру продовольственного рынка на ул. Днестровский. С 2002 года рынок арендует компания «Торговый сервис», которую основал эксдепутат горсовета от Партии регионов Игорь Халаменда. Пока фирма переименована в "Сити Маркет ИФ".

По данным аналитического портала Youcontrol принадлежит франковцу Любомиру Костюку и бизнесменке из Дрогобыча Марьяне Блажкевич.

Напомним, в Украине в 2026-2027 годах ожидается бум открытий торговых центров. Предполагается, что в последующие годы украинский рынок торговой недвижимости может выйти на уровень 2008-2009 годов, когда ежегодно открывалось более 20 торговых центров.