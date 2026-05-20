В Івано-Франківську реконструюють відомий торговий центр: як його перейменують

В Івано-Франківську стартував проєкт з оновлення торгового центру “Центральний”, який розташований на вулиці Дністровській. У межах масштабної реновації об'єкт отримає нову назву — City Mall. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Українська рада торгових центрів.

Заплановані роботи передбачають повний ребрендинг, комплексну трансформацію внутрішнього простору, а також суттєве оновлення загальної концепції комерційної будівлі.

Характеристики проєкту

Проєкт оновлення передбачає проведення реконцепції всіх поверхів торгового центру.

Фахівці оновлять фасади та інтер’єри будівлі, а також впровадять сучасні планувальні рішення для максимального комфорту відвідувачів.

Загальна орендна площа (GLA) оновленого об'єкта становитиме близько 7 500 квадратних метрів. Комплекс складатиметься з трьох торгових рівнів та одного технічного рівня, де буде розташовано автомобільний паркінг.

Для зручності водіїв у будівлі облаштують підземний паркінг, розрахований на 54 машиномісця.

Повністю завершити роботи з реновації та відкрити оновлений торговий центр City Mall для відвідувачів планується до кінця 2026 року.

Що відомо про ТЦ

Як інформує Zaxid.net, ТЦ "Центральний" входить до структури продовольчого ринку на вул. Дністровській. З 2002 року ринок орендує компанія «Торговий сервіс», яку заснував ексдепутат міськради від "Партії регіонів" Ігор Халаменда. Наразі фірма перейменована в "Сіті Маркет ІФ".

За даними аналітичного порталу Youcontrol належить франківцю Любомиру Костюку та бізнесменці з Дрогобича Мар’яні Блажкевич.

Нагадаємо, в Україні в 2026-2027 роках очікується бум відкриттів торговельних центрів. Передбачається, що у наступних роках український ринок торговельної нерухомості може вийти на рівень 2008–2009 років, коли щороку відкривалося понад 20 торгових центрів.

Тетяна Бесараб