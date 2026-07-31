Відкриття магазинів Pepco у Києві: європейський дискаунтер обрав перші локації

Європейська мережа дискаунтерів Pepco підтвердила відкриття своїх перших двох магазинів у Києві. Вони з'являться в ТРЦ Respublika Park та ТРЦ Retroville в межах виходу ритейлера на український ринок.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі комунікаційної служби мережі.

Локації та асортимент магазинів

Локації обрано через високу відвідуваність, транспортну доступність та орієнтованість на сімейні покупки. Площа магазину в ТРЦ Respublika Park становитиме майже 450 кв. м, а в ТРЦ Retroville — близько 600 кв. м. У торгових точках продаватимуть одяг, товари для дому, дитячі товари, іграшки та сезонні новинки за доступними цінами.

"Вибір правильних локацій – це одне з найважливіших рішень під час виходу на новий ринок... вони стали ідеальним вибором для Pepco, адже дозволять зробити нашу ціннісну пропозицію доступною для максимально широкого кола українських споживачів", — зазначив Country Manager Pepco Ukraine Арсен Старченко.

Стратегія розширення мережі

Україна стане двадцятим ринком для компанії в межах експансії в Центральній та Східній Європі. Запуск точок є частиною масштабної стратегії щодо зміцнення присутності бренду. Одночасно з підготовкою точок Pepco здійснює набір місцевих співробітників та розбудовує операційну систему.

Про Pepco

Pepco — європейський дискаунтер широкого профілю. Основний асортимент включає одяг для родини, товари для дому та іграшки.

Мережа була заснована 22 роки тому в Польщі і входить до складу PepcoGroup.За даними компанії, мережа наразі налічує понад 4 000 магазинами у 19 країнах, а штат перевищує 32 000 співробітників.Щомісячний обсяг обслуговування становить близько 36 мільйонів покупців.Акції PepcoGroup котируються на Варшавській фондовій біржі (WSE: PCO).

Раніше Pepco повідомила про плани розпочати роботу в Україні в другій половині 2026 року й відкрити перші магазини у Києві, Чернівцях, Тернополі та Мукачеві.