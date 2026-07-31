Один із найбільших НПЗ Росії зупинив переробку нафти після атаки дрона

Рязанський нафтопереробний завод, один із найбільших у Росії, зупинив переробку сирої нафти після атаки дрона і може залишатися непрацюючим близько двох тижнів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters, якому про зупинку повідомили два джерела в галузі.

У 2024 році підприємство забезпечувало близько 4,9% загального обсягу нафтопереробки РФ, тому тривалий простій може додатково скоротити доступні переробні потужності країни. Рязанський НПЗ припинив роботу в середу. Очікується, що відновлення переробки може зайняти близько двох тижнів.

Губернатор Рязанської області Павло Мальков повідомив, що вночі над регіоном збили 45 безпілотників, а падіння уламків спричинило пожежі на промислових об'єктах.

За словами джерел агентства, відновлення роботи після незапланованої зупинки потребує часу для повторного запуску переробних установок, налаштування технологічних процесів та відновлення необхідних параметрів продукції.

Рязанський НПЗ уже зупиняв роботу після атаки безпілотника 15 травня, коли його інфраструктура також зазнала пошкоджень.

Попри припинення переробки, станом на четвер завод продовжував виставляти бензин і дизельне пальне на торги Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі.

У 2024 році Рязанський НПЗ переробив 13,1 млн тонн сирої нафти.

Нагадаємо, днями Сизранський нафтопереробний завод "Роснефти" у Самарській області повністю зупинив переробку сировини з 12 липня після атаки українських дронів.

В останні місяці українські безпілотники регулярно завдають ударів по російській нафтовій інфраструктурі. Практично всі основні нафтопереробні заводи в центральній Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво палива після ударів українських дронів.