В Україні очікують бум відкриттів торговельних центрів в 2026-2027 роках

У наступні роки в Україні очікується відкриття значної кількості ТРЦ / Freepik

У наступних роках український ринок торговельної нерухомості може вийти на рівень 2008–2009 років, коли щороку відкривалося понад 20 торгових центрів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на RAU.

За прогнозами експертів, збережеться тренд на будівництво компактних торговельних центрів, насамперед у центральних і західних регіонах. Водночас девелопери планують реалізацію проєктів і в прифронтових містах. 

Зокрема, RetailPro Development розпочала проєктування двох великих торгових комплексів у Харкові, а також перебуває на фінальній стадії будівництва двох середньорозмірних ТЦ у Дніпрі та ще двох — у Черкаській області.

За словами Максима Гаврюшина, голови УРТЦ та операційного директора Budhouse Group, нині в активній фазі девелопменту перебуває близько 40 торгових центрів, з яких 28 уже будуються.

“І це без урахування старих заморожених проєктів або ТЦ, що перебувають на ранніх стадіях проєктування”, — зазначив він.

Генеральний директор RTA Андрій Лотоцький прогнозує, що основний пік відкриттів припадатиме на 2027–2028 роки. Водночас після 2029 року ринок може зіткнутися з різким спадом, зумовленим насиченням професійними торговими об’єктами.

Як зазначає міжнародна директорка з оренди Nhood Holding Корягіна, у 2026 році розвиток ринку зосередиться на підвищенні якості торгових центрів, їхній мультифункціональності та гнучкості форматів.

Найбільш очікуваним відкриттям 2026 року учасники ринку називають Ocean Mall у Києві.

Нагадаємо, відвідуваність ТРЦ в 2025 році є однією з найбільших за всі роки повномасштабного вторгення і поволі наближається до цифр, що були до пандемії та потрясінь війни. 