Відвідуваність ТРЦ в 2025 році потроху наближається до показників, що фігурували перед пандемією: де найбільше зростання

В 2025 році українці стали більше ходити до ТРЦ

У 2025 році український ринок торговельної нерухомості помітно відновлюється. Показник відвідуваності торговельних центрів є найбільшим за період повномасштабного вторгнення і поступово наближається до цифр, що спостерігались до пандемії та воєнних потрясінь. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Асоціацію ритейлерів України.

Згідно з аналітикою RAU, середньодобова відвідуваність торговельних центрів у 2025 році склала 393 особи на 1 000 кв. м орендованої площі — це зростання порівняно з показником 383 особи на 1 000 кв. м у 2024 році. 

Експерти відзначають, що позитивна динаміка спостерігається у різних форматах ТРЦ. Районні центри, орієнтовані на товари та послуги повсякденного попиту, демонструють ще більш виражене зростання трафіку: у 2025 році на них у середньому припадало 680 відвідувачів на 1 000 кв. м проти 660 у 2024 році. У окружних ТРЦ цей показник зріс до 519 осіб на 1 000 кв. м порівняно з 507 осіб роком раніше.

Порівняно менш динамічна, але все ж позитивна, ситуація в регіональних торговельних центрах, де відвідуваність зросла з 308 до 318 осіб на 1 000 кв. м.

Що говорять представники компаній

Максим Гаврюшин, голова УРТЦ та операційний директор Budhouse Group, зазначає, що у торговельних центрах центральних і західних регіонів України у 2025 році було зафіксовано приріст трафіку на рівні 2–5%.

Водночас, за словами генерального директора RDA Андрія Лотоцького, оцінити відвідуваність торговельних центрів за цей період об’єктивно складно. Причиною є вплив повітряних тривог, під час яких частина відвідувачів, зокрема персонал магазинів, потрапляє до статистики повторно, що впливає на загальні показники. 

“Дані приблизні і демонструють загальний тренд до збільшення трафіку на 7–10%”, — коментує Лотоцький.

Своєю чергою керуючий партнер RetailPro Development Артем Ретін зазначає, що найбільш стабільні показники продемонстрували торговельні комплекси, які інвестували в енергонезалежність та безпеку. За його словами, у таких об’єктах відвідуваність могла не зрости, однак і не зазнала суттєвого зниження.

UTG: статистика відвідуваності торговельних центрів

Відновлення показників 

За даними дослідження RAU, відвідуваність ТРЦ є найкращою за період повномасштабного вторгнення. Водночас вона поки що залишається нижчою за доковідні показники: у деяких мережах вона на приблизно 16% нижча, ніж у 2019 році, до впливу пандемії COVID-19, і на 8% нижча, ніж у 2021 році - перед повномасштабним вторгненням. 

Нагадаємо, в 2025 році була відкрита найбільша кількість ТРЦ з часів повномасштабного вторгнення. 

Автор:
Ярослава Тюпка