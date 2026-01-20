Запланована подія 2

В минулому році було відкрито найбільша кількість торговельних центрів за часи вторгнення, — RAU

В Україні стало відкриватись більше нових ТРЦ / Freepik

У 2025 році було відкрито рекордну кількість нових торговельних центрів під час повномасштабного вторгнення, а показники відвідуваності та товарообігу вказують на стабілізацію та зростання.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Асоціацію ритейлерів України.

За даними RAU, у 2025 році почало працювати 14 нових комерційних об’єктів — 13 нових торговельних центрів та одна додаткова черга ТЦ, що вже існує. Це найбільша кількість відкриттів за весь період повномасштабної війни, і така динаміка востаннє спостерігалась у 2019 та 2021 роках.

Більшість з нових ТЦ — малі та середні формати, що швидко будуються та адаптовані під сучасні потреби орендарів і відвідувачів. Девелопери зосередилися на безпечніших регіонах центральної та західної України, але відкриття відбулися також в Одесі, Ізмаїлі та Харкові.

Відвідуваність і тенденції

За оцінками експертів, відвідуваність торговельних центрів поступово відновлюється порівняно з попереднім роком. Більш компактні районні ТЦ демонструють найвищі показники трафіку, що відображає зміщення фокусу споживачів до зручних і доступних форматів.

Товарообіг та орендні ставки

Експерти RAU також відзначили ріст товарообігу у багатьох торговельних об’єктах, особливо в центральних та західних регіонах, де він зростав на 20–25% у національній валюті. Частина ТЦ навіть показала значне зростання в особливих сегментах, зокрема у сфері розваг і гастрономії.

При цьому орендні ставки демонструють тенденцію помірного зростання, особливо у якісних об’єктах з добре збалансованим tenant-mix та розвиненою інфраструктурою.

Нагадаємо, у 2025 році вакантність торговельних площ київських ТРЦ знизилась до 12,8%. 

Автор:
Ярослава Тюпка