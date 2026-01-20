Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

--0,15

EUR

50,30

--0,13

Готівковий курс:

USD

43,53

43,40

EUR

50,75

50,55

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У ТРЦ Києва стало менше вільних площ: вакантність у 2025 році знизилась до 12,8%

торговельно-розважальний центр
У київських ТРЦ побільшало орендарів / Freepik

За результатами дослідження, середньоринкова частка вільних площ у столичних ТЦ знизилася до 12,8%, тоді як у 2024 році цей показник становив 13,1%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на UTG. 

Ключовим чинником зменшення вакантності аналітики називають проблеми з ТРК Gulliver, які вплинули на загальну структуру ринку та перерозподіл орендних площ.

У розрізі форматів торгової нерухомості найбільший рівень вакантності зафіксовано в регіональних торгово-розважальних комплексах — 14,9%. Другу позицію займають окружні ТРК з показником 13,9%. Водночас спеціалізовані ТРК демонструють значно кращу заповнюваність: вільними залишаються лише близько 10% площ. Найнижчий рівень вакантності традиційно спостерігається у районних ТРК, де він становить лише 6,5%.

За висновками експертів UTG, власники торгової нерухомості стикаються з необхідністю переформатування торгових галерей та реконцепції діючих об’єктів. Це відбувається через зміну інтересів девелоперів, зумовлену війною, а також їх переорієнтацію на інші регіони, нові сегменти та альтернативні галузі.

Аналітики зазначають, що після завершення війни ці питання можуть стати особливо гострими для низки комерційних об’єктів і потребуватимуть навіть нестандартних та екстремальних рішень. 

Нагадаємо, у центрі Чернівців планують звести новий торговельно-розважальний центр площею близько 50 000 м².

Автор:
Ярослава Тюпка