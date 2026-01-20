У ТРЦ Києва стало менше вільних площ: вакантність у 2025 році знизилась до 12,8%

За результатами дослідження, середньоринкова частка вільних площ у столичних ТЦ знизилася до 12,8%, тоді як у 2024 році цей показник становив 13,1%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на UTG.

Ключовим чинником зменшення вакантності аналітики називають проблеми з ТРК Gulliver, які вплинули на загальну структуру ринку та перерозподіл орендних площ.

У розрізі форматів торгової нерухомості найбільший рівень вакантності зафіксовано в регіональних торгово-розважальних комплексах — 14,9%. Другу позицію займають окружні ТРК з показником 13,9%. Водночас спеціалізовані ТРК демонструють значно кращу заповнюваність: вільними залишаються лише близько 10% площ. Найнижчий рівень вакантності традиційно спостерігається у районних ТРК, де він становить лише 6,5%.

За висновками експертів UTG, власники торгової нерухомості стикаються з необхідністю переформатування торгових галерей та реконцепції діючих об’єктів. Це відбувається через зміну інтересів девелоперів, зумовлену війною, а також їх переорієнтацію на інші регіони, нові сегменти та альтернативні галузі.

Аналітики зазначають, що після завершення війни ці питання можуть стати особливо гострими для низки комерційних об’єктів і потребуватимуть навіть нестандартних та екстремальних рішень.

