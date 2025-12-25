Запланована подія 2

Заповнюваність 90%, повернення брендів та офлайн-активність: тренди на ринку ТРЦ 2025 року, що можуть тривати в наступному

Люди дедалі більше повертаються в ТРЦ, і це надихає бізнес орендувати торговельні площі. / Freepik

Девелопмент торговельної нерухомості в усіх регіонах України суттєво сповільнився. Нові об’єкти вводяться в експлуатацію переважно тоді, коли на них уже сформований попит з боку орендарів і підписані договори оренди на більшу частину площ — часто на рівні 90–100%.

Про це у коментарі для Delo.ua повідомляє директорка компанії UTG Євгенія Локтіонова.

Як зазначає спікер, така ситуація не є прямим свідченням зростання попиту на орендні площі, а радше відображає зміну підходів на ринку.

“Це не говорить прямо, що попит на орендні площі зростає, а скоріше підтверджує прагматичну позицію девелоперів (будівельно-монтажні роботи не форсуються, “надлишкові” об’єкти на ринок не виводяться), зростання професіоналізму керуючих компаній (поважний діалог між сторонами, пошук інструментів гнучкості входу в проект, поступове зростання орендних платежів), пошук компромісних варіантів із орендарями (розподіл витрат на ремонтні роботи, розподіл ризиків, орендні канікули, прив’язка більшої частини оренди до % від РТО) тощо”,  коментує Євгенія Локтіонова.

Покупці повертаються

Паралельно на ринку фіксується відновлення споживчої активності. Покупці поступово повертаються до ТРЦ: купують одяг чи взуття, відвідують кінотеатри, боулінг, ігрові майданчики, заклади громадського харчування. Це сприяє зростанню попиту на послуги операторів і їх бажанню відкривати нові магазини та заклади.

Українські бренди: з онлайну в офлайн

Окремим важливим трендом року стало активне розширення українських брендів у фізичному рітейлі. На тлі зростання лояльності споживачів локальні компанії дедалі частіше відкривають магазини в ТРЦ.

Експерти називають цей тренд основним на ринку за 2025 рік і прогнозують його продовження і у наступному році. 

“На фоні стрімкого зростання лояльності населення і гостей країни до українських брендів моди, останні розпочали агресивний розвиток і вийшли з онлайн в фізичний рітейл. Яскраві приклади  rikky hype, Katy Soho, Solmar, Cher 17, PetHouse, Gorgany та багато інших”,  говорить Євгенія Локтіонова. 

Географія розвитку: регіони активніші за Київ

Регіональний розвиток торговельної нерухомості не втрачає актуальності. Фокус уваги девелоперів не зосереджений на якомусь конкретному регіоні, а радше розповсюджується на всі. 

“Тренд відмови від експансії в віддалені регіони та продаж продукції через власні онлайн-магазини за допомогою сервісів доставки залишається актуальним, але не є домінуючим”,  коментує директорка UTG.

За словами спікера, активні будівельні роботи тривають у багатьох містах країни, водночас столиця демонструє більш стриману динаміку.

“Львів, Ужгород, Дніпро, Вінниця, Хмельницький, Івано-Франківськ, Мукачево, Хуст, Одеса, Ізмаїл, Трускавець, Житомир, Чернівці та інші міста мають анонсовані проекти на яких відбуваються будівельно-монтажні роботи. У компанії UTG географія охоплення та створення / запуск нових проектів / концепцій продовжує залишатися широкою. У Києві, навпаки, більшість з об’єктів, які майже були готові до введення в експлуатацію до початку війни – поставлені на паузу або темпи БМР на них значно уповільнилися”,  пояснює Євгенія Локтіонова.

Водночас міста з високою чисельністю населення  понад 500 000 мешканців   залишаються найбільш привабливими для рітейлерів. У першу чергу це Київ, Дніпро, Харків, Одеса, Львів і їх передмістя.

Безпека як ключовий фактор

Війна дуже змінила вимоги до планування торговельних об’єктів. Питання безпеки наразі є визначальним. Це впливає не лише на архітектурні рішення, а й на будівельні технології та собівартість об`єктів.

У нових і модернізованих проєктах дедалі частіше закладають приміщення подвійного призначення — використання підземних паркінгів, цокольних і підвальних рівнів як укриттів, облаштування колективних сховищ, автономних робочих просторів і пунктів незламності. Також адаптують конструкції під потреби маломобільних груп населення. 

Запити щодо безпеки є особливо високими у східних, південних і центральних регіонах, однак фактично вони стали актуальними для всієї країни та перетворилися на базову вимогу з боку орендарів.

“Для частини мереж це означає перегляд традиційних підходів — зокрема, розміщення магазинів у підвальних або цокольних приміщеннях, які забезпечують вищий рівень захисту для відвідувачів і персоналу”, — зазначає спікер.

Заповнюваність і ринок сьогодні

На тлі структурних змін ринок торговельної нерухомості демонструє стабілізацію. На прибутковість об`єктів передусім впливає на географія, а товарна категорія орендарів. 

Сегменти продуктового рітейлу, моди, розваг, громадського харчування та електроніки демонструють різну динаміку, тоді як у межах однієї товарної групи орендні ставки в більшості регіонів залишаються співставними.

Паралельно стабілізувалася і заповнюваність торговельних центрів. Майже всі національні та міжнародні оператори, які припинили роботу на початку повномасштабної війни, повернулися на ринок. Частина мереж навіть прискорила темпи відкриття нових локацій.

У результаті більшість чинних ТРЦ в регіонах України нині демонструють високий рівень зайнятості.

“Сьогодні прибутковість більше залежить від товарної групи, ніж від міста, а заповнюваність ринку загалом стабілізувалася: майже всі оператори повернулися до роботи, деякі мережі активізували нові відкриття, і в більшості діючих об’єктів рівень заповнюваності перевищує 90%”, — резюмує Євгенія Локтіонова.

Нагадаємо, за словами керівника Департаменту стратегічного консалтингу UTG Костянтина Олійника, у 2025 році в Україні відкрились наступні ТРЦ:

  • Шоурум “Viyar” в м.Київ, вул. Вацлава Гавела, 23 (відкриття 28 березня 2025, площа близько 1 500 м2)
  • ТЦ “BalticSky” в м.Київ, пров.Балтийский, 23 (відкриття 7 травня 2025, площа близько 10 000 м2)
  • ТРЦ “Маяк А1” (м.Одеса, Таїрово, відкриття 29 серпня 2025, площа 9 500 м2)
  • ТРЦ “Покровський” (м.Ізмаїл, площа 5 300 м2)
  • ТЦ “Trade Mall” (м.Ужгород, площа 3 000 м2)
  • Рітейл-парк “Mukachevo” (м.Мукачево, вул. А.Шептицького, 21, відкриття 15 листопада 2025, площа 9 000 м2)

Очікуються до відкриття у 2026 році:

  • ТОЦ на ж/м “Березняки” (Київ, просп. Соборности, 2, площа 6 500 м2)
  • ТРЦ “Taryan towers” (Київ, вул. Іоанна Павла II, 12, площа 6 000 м2)
  • ТРЦ “White Lines” (Київ, вул.Васильківська, 1, площа 28 000 м2)
  • ТЦ “Start” (м.Київ, вул.Шолуденка, 32, площа 5 000 м2)
  • ТЦ “ТЦ GREAT” (Львів, Сихів, площа 9 000 м2). 
Автор:
Ярослава Тюпка