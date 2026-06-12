Світові перевізники масово обирають етанол замість нафти: які плюси нового палива

Світова судноплавна галузь опинилася під значним тиском через геополітичну нестабільність. Військові дії на Близькому Сході та постійна загроза закриття стратегічно важливої Ормузької протоки змушують найбільших морських операторів шукати заміну традиційній нафті.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

У центрі уваги глобальних гравців, серед яких Maersk та гірничодобувний гігант Vale, опинився етанол.

Великі запаси та низька вартість роблять цей екологічний ресурс значно привабливішим за інші види палива з низьким вмістом вуглецю, а його масштабне комерційне використання на морі прогнозують уже на наступний рік.

Постійне коливання цін на нафту підсилює довгострокові аргументи на користь диверсифікації ресурсів. Етанол приваблює судновласників своєю технологічною гнучкістю.

За словами Кріса Чаттертона, радника з морських питань Глобального центру зеленого палива, це паливо можна впроваджувати поступово, змішуючи його з метанолом в існуючих резервуарах.

Перші успішні випробування гігантів ринку

Данська судноплавна група Maersk уже завершила свої перші два повноцінні рейси на стовідсотковому етанолі у першому кварталі та на початку червня 2026 року. До цього компанія тестувала суміші з десяти та п'ятдесяти відсотків етанолу на суднах, які спочатку проєктувалися під метанол або мазут.

Представники компанії зазначають, що етанол має усталений глобальний ринок та розвинену інфраструктуру. Оскільки постачання екологічно чистого метанолу наразі дуже обмежене, етанол став ідеальним доповненням для розширення паливної лінійки.

Аналогічні кроки роблять й інші гравці. Сінгапурська X-Press Feeders успішно випробувала суміш палива в порту Роттердама.

Енергетична ефективність та фінансова вигода

Етанол демонструє високу паливну ефективність, адже містить приблизно на 35% більше енергії на кілограм, ніж метанол. Це дозволяє суднам витрачати менше палива на аналогічних відстанях. Хоча він усе ще поступається традиційному мазуту, його головна перевага полягає в ціні.

Станом на червень вартість етанолу становить близько 700 доларів за тонну в США та трохи більше 800 доларів в Азії. Для порівняння, звичайний низькосірчаний мазут коштує в азійському регіоні понад 750 доларів, а ціна екологічного метанолу легко перевищує позначку в 1000 доларів за тонну.

У найближчі два роки перші комерційні станції заправки суден етанолом мають з’явитися в Сінгапурі, Бразилії, а також в американській Перській затоці.

Нагадаємо, Європейський союз готується до тривалого енергетичного шоку через війну на Близькому Сході і розглядає всі можливості, включно з нормуванням пального та вивільненням більшої кількості нафти з резервів на випадок надзвичайних ситуацій.