Аргентина дозволила змішувати до 15% етанолу з бензином для стримування цін на паливо

Уряд Аргентини офіційно дозволив місцевим нафтопереробним компаніям добровільно збільшувати частку етанолу в бензині до 15%.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Ціни на бензин зросли на 60% за рік

Рішення уряду стало реакцією на стрімке здорожчання енергоресурсів. Лише протягом березня ціни на бензин в Аргентині зросли на 18%.

Аналітики пов’язують таку динаміку з глобальною нестабільністю та воєнними конфліктами на Близькому Сході, які тиснуть на світовий нафтовий ринок.

У річному обчисленні вартість пального в країні збільшилася на понад 60%, що змусило державні органи шукати механізми для пом’якшення цінового тиску на заправках.

Уряд Аргентини змінює стандарти палива

Аргентинський Секретаріат енергетики, який підпорядковується Міністерству економіки, збільшив максимально допустимий вміст кисню в пальному до 5,6%.

Це дає нафтопереробним заводам гнучкість у додаванні більше етанолу та використанні меншої кількості бензину в паливних сумішах, та допоможе знизити загальні витрати.

Водночас влада наголошує, що нова резолюція не впроваджує обов'язкових вимог для заводів, а лише надає їм право вибору залежно від економічної доцільності.

Наразі в країні вже діють правила, що дозволяють додавати до 20% біодизеля у паливні суміші.

