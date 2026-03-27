Аргентина дозволила змішувати до 15% етанолу з бензином для стримування цін на паливо

Ціни на бензин в Аргентині зросли на 60% за рік / Depositphotos

Уряд Аргентини офіційно дозволив місцевим нафтопереробним компаніям добровільно збільшувати частку етанолу в бензині до 15%. 

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Ціни на бензин зросли на 60% за рік

Рішення уряду стало реакцією на стрімке здорожчання енергоресурсів. Лише протягом березня ціни на бензин в Аргентині зросли на 18%.

Аналітики пов’язують таку динаміку з глобальною нестабільністю та воєнними конфліктами на Близькому Сході, які тиснуть на світовий нафтовий ринок.

У річному обчисленні вартість пального в країні збільшилася на понад 60%, що змусило державні органи шукати механізми для пом’якшення цінового тиску на заправках.

Уряд Аргентини змінює стандарти палива

Аргентинський Секретаріат енергетики, який підпорядковується Міністерству економіки, збільшив максимально допустимий вміст кисню в пальному до 5,6%.

Це дає нафтопереробним заводам гнучкість у додаванні більше етанолу та використанні меншої кількості бензину в паливних сумішах, та допоможе знизити загальні витрати.

Водночас влада наголошує, що нова резолюція не впроваджує обов'язкових вимог для заводів, а лише надає їм право вибору залежно від економічної доцільності.

Наразі в країні вже діють правила, що дозволяють додавати до 20% біодизеля у паливні суміші. 

Нагадаємо, на тлі конфлікту на Близькому Сході, уряд Індії оголосив про радикальний перегляд податкової політики в енергетичному секторі. Паралельно з обмеженням експорту, влада країни пішла на безпрецендентне зниження внутрішніх податків на бензин та дизель

Автор:
Тетяна Бесараб