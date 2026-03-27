Індія запровадила податки на експорт палива через кризу на Близькому Сході

Індія радикально знижує ціни на АЗС / Depositphotos

Уряд Індії оголосив про радикальний перегляд податкової політики в енергетичному секторі. В країні запроваджують спеціальні збори на експорт палива, намагаючись ізолювати власних споживачів від наслідків масштабного конфлікту на Близькому Сході. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Міністр фінансів Нірмала Сітхараман підтвердила запровадження мита у розмірі 21,5 рупії за літр дизельного палива та 29,5 рупії на авіаційне пальне.

Головною метою цих кроків є стримування дефіциту та забезпечення достатньої кількості нафтопродуктів для внутрішніх потреб країни.

Зниження цін на АЗС 

Паралельно з обмеженням експорту, влада країни пішла на безпрецендентне зниження внутрішніх податків на бензин та дизель — одразу на 10 рупій за літр.

Це рішення має зупинити панічні настрої серед населення та ліквідувати черги на заправках, що виникли через очікування цінового стрибка.

Проте ринок відреагував миттєво: акції найбільшого приватного нафтопереробного заводу Reliance Industries Ltd обвалилися майже на 3%.

Експерти зазначають, що тепер фінансовий тягар нестабільності перекладається з плечей споживачів на державний бюджет та експортерів.

Індія, як третій за величиною споживач нафти у світі, надзвичайно вразлива до блокування Ормузької протоки та нестабільності в Перській затоці.

Економічні наслідки 

За оцінками аналітиків Emkay Global Financial Services, річні втрати бюджету від зниження податків складуть близько 16,4 млрд доларів США.

Нові експортні мита зможуть компенсувати лише близько 40% цих збитків. Ситуація також змушує Індію переглядати географію поставок.

Якщо раніше значна частина дизелю та реактивного палива йшла до Європи, то зараз через обмеження на російську сировину основні потоки переорієнтовуються на ринки Африки та Азії.

Наразі роздрібні торговці продовжують фіксувати збитки на кожному літрі палива, попри державне втручання.

Нагадаємо, Україна також відчуває на собі наслідки блокування протоки. Оскільки світові ціни на нафту злетіли до максимумів із 2022 року на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході, що вже спричинило різке подорожчання пального в Україні.

Тетяна Бесараб