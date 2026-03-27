Индия ввела налоги на экспорт топлива из-за кризиса на Ближнем Востоке

Правительство Индии объявило о радикальном пересмотре налоговой политики в энергетическом секторе. В стране вводится специальный сбор на экспорт топлива, пытаясь изолировать собственных потребителей от последствий масштабного конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg .

Министр финансов Нирмала Ситхараман подтвердила введение пошлины в размере 21,5 рупии за литр дизельного топлива и 29,5 рупии на авиационное топливо.

Главной целью этих шагов является сдерживание дефицита и обеспечение достаточного количества нефтепродуктов для внутренних нужд страны.

Снижение цен на АЗС

Параллельно с ограничением экспорта власти страны пошли на беспрецендентное снижение внутренних налогов на бензин и дизель — сразу на 10 рупий за литр.

Это решение должно остановить панические настроения среди населения и ликвидировать очереди на заправках, возникших из-за ожиданий ценового скачка.

Однако рынок отреагировал мгновенно: акции крупнейшего частного нефтеперерабатывающего завода Reliance Industries Ltd рухнули почти на 3%.

Эксперты отмечают, что теперь финансовое бремя нестабильности перекладывается с плеч потребителей на государственный бюджет и экспортеров.

Индия, как третий по величине потребитель нефти в мире, очень уязвима к блокированию Ормузского пролива и нестабильности в Персидском заливе.

Экономические последствия

По оценкам аналитиков Emkay Global Financial Services, годовые потери бюджета от снижения налогов составят около 16,4 млрд. долларов США.

Новые экспортные пошлины смогут компенсировать лишь около 40% этих убытков. Ситуация также принуждает Индию пересматривать географию поставок.

Если раньше значительная часть дизеля и реактивного топлива шла в Европу, то сейчас из-за ограничений на российское сырье основные потоки переориентируются на рынки Африки и Азии.

Пока розничные торговцы продолжают фиксировать убытки на каждом литре топлива, несмотря на государственное вмешательство.

Напомним, Украина также ощущает последствия блокирования пролива. Поскольку мировые цены на нефть взлетели до максимумов с 2022 года на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, что уже повлекло за собой резкое подорожание горючего в Украине.