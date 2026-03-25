Индия удвоила закупку российской нефти до 60 миллионов баррелей — Вloomberg

Индийские нефтеперерабатывающие предприятия приобрели около 60 миллионов баррелей российской нефти со сроком поставки в следующем месяце. Этот объем более чем вдвое превышает показатели февраля. Грузы были забронированы с премией от 5 до 15 долларов за баррель до цены нефти Brent.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет Вloomberg, со ссылкой на собственные источники.

Рост закупок произошел после решения США разрешить Индии покупать российскую нефть, загруженную на суда до 5 марта. Эта мера была введена для компенсации дефицита сырья, возникшего из-за фактического закрытия Ормузского пролива в результате войны на Ближнем Востоке. Из-за логистических проблем часть нефти из Саудовской Аравии и Ирака оказалась заблокированной в Персидском заливе.

Индия в значительной степени зависит от импортной нефти и стала основным покупателем российской сырой нефти по сниженным ценам после вторжения в Украину в 2022 году. Однако эта южноазиатская страна резко сократила закупки с конца прошлого года под давлением США, обратившись вместо баррелей из Саудовской Аравии и Ирака, значительная часть которых затем оказалась в ловушке в Персидском заливе после начала войны в Иране.

По словам инсайдеров, чиновники в Нью-Дели ожидают, что действие исключения США будет продолжено до тех пор, пока будут продолжаться перебои в Ормузском проливе. На рынок вернулись компании MangaloreRefinery & PetrochemicalsLtd и HindustanMittalEnergyLtd , избегавшие российского сырья с декабря прошлого года.



Параллельно Индия диверсифицирует источники снабжения. По прогнозам компании Kpler, специализирующейся на сборе данных о сырьевых рынках, в апреле ожидается поступление 8 миллионов баррелей венесуэльской нефти, что является самым высоким показателем с октября 2020 года.

На фоне возобновления спроса и повышения цен доходы России от экспорта сырой нефти достигли наибольших значений с марта 2022 года.

Ранее сообщалось, что через закрытие Ормузского пролива Индия отправляет дополнительные военные корабли в Оманский залив и Аравийское море, чтобы обеспечить безопасный проход своих танкеров с нефтью и сжиженным газом.