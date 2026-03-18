Индия разворачивает военные корабли в Аравийском море для защиты своих танкеров – Вloomberg

Эсминец Visakhapatnam ВМС Индии / Википедия

Из-за закрытия Ормузского пролива Индия отправляет дополнительные военные корабли в Оманский залив и Аравийское море, чтобы обеспечить безопасный проход своих танкеров с нефтью и сжиженным газом.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Вloomberg, со ссылкой на собственные источники.

В рамках операции "Санкалп" разворачивается более шести кораблей, включая логистические суда, которые будут размещаться к востоку от Ормузского пролива. Основная задача миссии состоит в сопровождении судов к безопасным водам в северной части Аравийского моря. В Персидском заливе застряли 22 судна под флагом Индии, среди которых шесть танкеров для перевозки сжиженного газа, один газовоз для природного газа и четыре нефтяных танкера.

Необходимость привлечения военного флота возникла после фактического закрытия Ормузского пролива в конце февраля 2026 г., что стало следствием авиаударов США и Израиля по Ирану. Это привело к острой нехватке топлива в Индии, поскольку страна получает около 90% импорта сжиженного нефтяного газа именно с Ближнего Востока.

В последние дни ВМС уже обеспечили безопасный транзит двух государственных танкеров, а премьер-министр Нарендра Моди провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом о путях разрешения ситуации и пропуска остальных судов.

Официальный Нью-Дели придерживается политики участия в международных операциях только по мандату ООН и не присоединился к прямым призывам США по отправке линкоров в пролив. В Министерстве иностранных дел Индии подчеркнули, что этот вопрос не обсуждался с США в двустороннем формате.

Для Индии практика защиты коммерческого флота в зонах конфликтов не нова, поскольку в 2024 году страна уже разворачивала десяток кораблей в Аравийском море для противодействия нападениям в регионе. Работа индийских военных координируется исключительно в рамках защиты собственных морских интересов и энергетической безопасности государства.

Ранее сообщалось, что в ряд Индии проводит переговоры с Ираном по безопасному проходу шести танкеров с продуктами сжиженного нефтяного газа (LPG) через Ормузский пролив. Эти суда перевозят 270 тысяч тонн топлива, необходимого для обеспечения домохозяйств и промышленности страны.

Автор:
Татьяна Ковальчук