НБУ усиливает контроль за рисками третьих сторон в платежах

Национальный банк Украины начал обсуждение проекта изменений в регулировании платежного рынка, предусматривающего введение новых требований к управлению рисками третьих сторон (TPSP).

НБУ готовит регулирование

Документ предлагает обновление в Положение о порядке осуществления авторизации деятельности поставщиков финансовых платежных услуг и Положения о требованиях к системе их управления.

В частности, речь идет об установлении правил эффективного управления рисками третьих сторон с учетом принципа пропорциональности, а также комплексной оценки таких рисков на всех этапах сотрудничества с TPSP-поставщиками.

Проект предусматривает ужесточение требований к проверке поставщиков перед заключением критических договоров, надлежащего документирования соответствующих процедур, а также возможности отказа от сотрудничества в случае несоответствия требованиям.

Отдельное внимание уделено постоянному мониторингу TPSP-поставщиков, реагированию на выявленные нарушения, управлению непрерывностью платежных услуг и определению перечня сервисов, для которых не будут применяться требования по управлению рисками третьих сторон.

Напомним, НБУ применил меры влияния к финансовым компаниям "Фалькон" и "Финвей". Тогда одну из организаций оштрафовали за нарушение профильного законодательства, а другую обязали срочно устранить проблемы с капиталом для защиты средств клиентов.