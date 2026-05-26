НБУ обнаружил нарушения в деятельности финансовой компании: о чем идет речь

НБУ предостерег финансовую компанию

Национальный банк Украины применил к ООО "Цикл финанс" письменное предупреждение из-за выявленных нарушений в деятельности компании. Соответствующее решение принял 25 мая 2026 года Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг.

В НБУ сообщили, что в ходе проверки было установлено нарушение требований ряда нормативно-правовых актов регулятора. В частности, речь идет о несоблюдении правил составления и представления отчетности участниками рынка небанковских финансовых услуг, требований авторизации предоставлятелей финансовых услуг, а также норм корпоративного управления и внутреннего контроля финансовой компании.

В этой связи ООО "Цикл Финнас" обязали в определенные сроки устранить выявленные нарушения и недостатки в работе.

В Национальном банке напомнили, что в соответствии с законодательством административные акты НБУ вступают в силу с момента доведения их до сведения учреждения - в частности после отправки по почте или электронной почте.

Напомним, Национальный банк Украины применил к кредитному союзу "Супермаркет денег" меру влияния в виде письменной оговорки из-за нарушения требований законодательства в сфере финансовых услуг.