НБУ виявив порушення у діяльності фінансової компанії: про що йдеться

НБУ застеріг фінансову компанію

Національний банк України застосував до ТОВ "Цикл фінанс" письмове застереження через виявлені порушення у діяльності компанії. Відповідне рішення ухвалив 25 травня 2026 року Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.

У НБУ повідомили, що під час перевірки було встановлено порушення вимог низки нормативно-правових актів регулятора. Зокрема, йдеться про недотримання правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг, вимог щодо авторизації надавачів фінансових послуг, а також норм корпоративного управління та внутрішнього контролю фінансової компанії.

У зв’язку з цим ТОВ "Цикл Фіннас" зобов’язали у визначені строки усунути виявлені порушення та недоліки в роботі.

У Національному банку нагадали, що відповідно до законодавства адміністративні акти НБУ набирають чинності з моменту доведення їх до відома установи - зокрема після надсилання поштою або електронною поштою.

