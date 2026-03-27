Аргентина разрешила смешивать до 15% этанола с бензином для сдерживания цен на топливо

Правительство Аргентины официально разрешило местным нефтеперерабатывающим компаниям добровольно увеличивать долю этанола в бензине до 15%.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Цены на бензин выросли на 60% за год

Решение правительства стало реакцией на стремительное удорожание энергоресурсов. Только в марте цены на бензин в Аргентине выросли на 18%.

Аналитики связывают такую динамику с глобальной нестабильностью и военными конфликтами на Ближнем Востоке, давящими на мировой нефтяной рынок.

В годовом исчислении стоимость горючего в стране увеличилась более чем на 60%, что заставило государственные органы искать механизмы для смягчения ценового давления на заправках.

Правительство Аргентины меняет стандарты топлива

Аргентинский Секретариат энергетики, подчиняющийся Министерству экономики, увеличил максимально допустимое содержание кислорода в топливе до 5,6%.

Это дает нефтеперерабатывающим заводам гибкость в добавлении больше этанола и использовании меньшего количества бензина в топливных смесях и поможет снизить общие затраты.

В то же время власти подчеркивают, что новая резолюция не вводит обязательных требований для заводов, а лишь предоставляет им право выбора в зависимости от экономической целесообразности.

В настоящее время в стране уже действуют правила, позволяющие добавлять до 20% биодизеля в топливные смеси.

