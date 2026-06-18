Цены на топливо 18 июня 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95 .

Сегодня, 18 июня 2026 (четверг), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 78,35 грн (-53 коп.) А-95 74,81 грн (-10 коп.) А-92 68,82 грн (+2 коп.) ДТ 80,07 грн (-81 коп.) Газ 43,29 грн (-68 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 81,90 78,90 83,90 44,90 UPG 75,90 73,90 78,00 42,68 WOG 81,90 78,90 83,90 44,90 УКРНАФТА 73,90 73,90 68,90 77,90 40,90 SOCAR 80,76 77,90 83,90 44,47 AMIC 77,24 74,25 79,57 43,31 БРСМ-Нафта 71,06 75,72 40,87

Напомним, за первые две недели июня в Украину импортировали 54 тысяч тонн бензина. Украинские импортеры высокооктанового горючего столкнулись с понижением предложения со стороны Литвы и Молдовы во время сезонного роста продаж на АЗС.