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Цены на топливо 18 июня 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 18 июня 2026 (четверг), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|78,35 грн (-53 коп.)
|А-95
|74,81 грн (-10 коп.)
|А-92
|68,82 грн (+2 коп.)
|ДТ
|80,07 грн (-81 коп.)
|Газ
|43,29 грн (-68 коп.)
Цены на топливо по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|81,90
|78,90
|83,90
|44,90
|UPG
|75,90
|73,90
|78,00
|42,68
|WOG
|81,90
|78,90
|83,90
|44,90
|УКРНАФТА
|73,90
|73,90
|68,90
|77,90
|40,90
|SOCAR
|80,76
|77,90
|83,90
|44,47
|AMIC
|77,24
|74,25
|79,57
|43,31
|БРСМ-Нафта
|71,06
|75,72
|40,87
Напомним, за первые две недели июня в Украину импортировали 54 тысяч тонн бензина. Украинские импортеры высокооктанового горючего столкнулись с понижением предложения со стороны Литвы и Молдовы во время сезонного роста продаж на АЗС.