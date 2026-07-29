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Потери врага по состоянию на 29 июля 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 310 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1617 сутки полномасштабной войны составляют 1 443 450 человек.
Потери России в войне на 29 июля 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 29 июля потеряла
- личного состава – около 1 443 450 (+1 310) человек;
- танков – 12 227 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 25 044 (+6) ед;
- артиллерийских систем – 46 962 (+60) ед;
- РСЗО – 1 973 (+3) ед.;
- средств ПВО – 1521 (+2) ед;
- самолетов – 439 (+0) ед;
- вертолетов – 354 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 2063 (+9) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 432 778 (+1 468) ед;
- крылатых ракет – 4 950 (+0) ед;
- кораблей/катеров – 34 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 127 181 (+331) ед;
- специальной техники – 4 478 (+2) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 29 июля
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 65 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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