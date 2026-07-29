Потери врага по состоянию на 29 июля 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 310 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1617 сутки полномасштабной войны составляют 1 443 450 человек.

Потери России в войне на 29 июля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 29 июля потеряла

личного состава – около 1 443 450 (+1 310) человек;

танков – 12 227 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 25 044 (+6) ед;

артиллерийских систем – 46 962 (+60) ед;

РСЗО – 1 973 (+3) ед.;

средств ПВО – 1521 (+2) ед;

самолетов – 439 (+0) ед;

вертолетов – 354 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 2063 (+9) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 432 778 (+1 468) ед;

крылатых ракет – 4 950 (+0) ед;

кораблей/катеров – 34 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 127 181 (+331) ед;

специальной техники – 4 478 (+2) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 29 июля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 65 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: Карта боевых действий на сегодня.