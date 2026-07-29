Аграрии предупредили о риске банкротств из-за блокады портов и обратились к правительству

Всеукраинская аграрная рада обратилась к премьер-министру Сергею Корецкому с призывом срочно ввести антикризисные меры из-за блокады морских портов. В ВАР предупреждают, что ограничение экспорта может привести к избытку более 27 млн тонн агропродукции на внутреннем рынке, падение закупочных цен ниже себестоимости и волны банкротств агропредприятий.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Всеукраинская аграрная рада (ВАР).

Блокада портов грозит кризисом

В ВАР подчеркивают, что нынешняя ситуация по совокупности факторов сложнее, чем в 2022 году, а кризис в агросекторе может иметь негативные последствия для всей украинской экономики.

По прогнозам экспертов ассоциации, в 2026/2027 маркетинговом году производство основных зерновых и масличных культур составит около 81,4 млн тонн. С учетом переходных остатков общий ресурс агропродукции для внутреннего потребления и экспорта составит около 85 млн тонн.

В то же время, для сбалансирования рынка Украине необходимо экспортировать около 67 млн тонн агропродукции. Если же морские порты будут оставаться заблокированными, экспортные возможности могут сократиться до 1,7 млн тонн в месяц. В таком случае, по оценкам ВАР, на внутреннем рынке накопится от 27,4 до 32,4 млн тонн избыточной продукции, что будет давить на цены в течение всего маркетингового года.

В ассоциации также сообщают, что из-за прекращения закупок трейдерами закупочные цены уже начали стремительно снижаться. В отдельных случаях они упали до 7 тыс. грн за тонну, что ниже полной себестоимости производства. В ВАР считают, что речь идет не об обычном сезонном ухудшении рыночной конъюнктуры, а о риске остановки производственного цикла в одном из ключевых секторов экономики.

Для предотвращения масштабного экономического и банковского кризиса аграрии призывают правительство безотлагательно ввести антикризисный пакет поддержки. Среди предложенных мер – льготное кредитование для пополнения оборотного капитала под осенью посевную, реструктуризация действующих агрокредитов, государственные гарантии по кредитам и пересмотр отдельных условий программы "5-7-9%".

Кроме того, ВАР предлагает провести аудит повреждений портовой инфраструктуры Одессы и дунайских портов, определить приоритетные объекты для восстановления и обеспечить финансирование ремонта и модернизации перевалочных мощностей.

В ассоциации подчеркивают, что масштабы проблемы выходят за пределы полномочий Министерства аграрной политики и нуждаются в решениях на уровне правительства.

"Чрезвычайные обстоятельства, в которых находится аграрная отрасль и экономика страны в целом, требуют также чрезвычайных решений, которые выходят за пределы полномочий Министерства аграрной политики и могут быть решены исключительно на уровне Кабинета министров Украины", - говорится в обращении.

Также аграрии призвали премьер-министра Сергея Корецкого провести личную встречу с представителями ВАР, чтобы обсудить первоочередные шаги по поддержке аграрной отрасли.

Напомним, прямые убытки от одного масштабного удара по портовой инфраструктуре могут достигать $20-30 млн. В то же время главный экономический риск заключается в потере пропускных возможностей морских путей, сокращении валютных поступлений и росте стоимости экспорта для украинских производителей.