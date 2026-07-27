Каждая атака стоит Украине $20-30 млн: чем грозит разрушение портовой инфраструктуры

Прямой ущерб от одного масштабного удара по портовой инфраструктуре может достигать $20-30 млн. В то же время главный экономический риск заключается в потере пропускных возможностей морских путей, сокращении валютных поступлений и росте стоимости экспорта для украинских производителей.

Такие оценки для Delo.ua предоставил Дмитрий Линник, эксперт по транспорту и логистике с многолетним опытом работы на руководитель должностях в логистических и аграрных команиях.

Блокирование морской логистики Украины: последствия

Россия в июле усилила обстрелы портов Большой Одессы. В течение первых двух недель июля зафиксировано 23 удара по портам и 17 атак на гражданские суда.

После российских обстрелов украинской портовой инфраструктуры заход судов для перевозки аграрной продукции временно приостановилось. Однако правительство работает над стабилизацией логистики.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев заявил, что проблема экспорта зерна из-за ситуации с украинскими портами находится на контроле Президента и премьер-министра, а первые решения по налаживанию логистики могут появиться в ближайшие 2-4 недели.

Прямые экономические потери от одного серьезного удара РФ по портовой инфраструктуре могут достигать $20-30 млн. В то же время, значительно большими могут быть долгосрочные последствия для экономики страны, подчеркнул Линник.

"Первое, что приходит в голову – валютная выручка. По оценкам Нацбанка потери за последний месяц оценены в $900 млн, но Украина через морские порты ежемесячно экспортирует продукции и сырья ориентировочно на $2 млрд, и именно эта выручка сейчас находится под угрозой", - рассказал эксперт.

Отдельным фактором риска становится потеря рынков сбыта украинской продукции из-за срыва контрактов.

22 июля впервые за долгое время ни одно судно не прошло через Черноморский морской коридор. Это признак кардинального изменения поведения судовладельцев.

"Если раньше периодические обстрелы сразу вызвали колебания фрахта из-за дополнительных премий экипажа, то сейчас даже двойной фрахт не заставит суда заходить в наши порты", - отметил Линник.

Альтернативная логистика дорожает

Последствия относятся не только к экспорту, но и импорту контейнеров и минеральных удобрений, от которых напрямую зависит урожайность культур и по сути экспортный объем из следующего урожая.

Это, в свою очередь, создает дополнительное давление на альтернативные пути отгрузки продукции, основными из которых являются Дунайские порты и перевалки на западной границе, пояснил эксперт.

Стоимость фрахта барж до Констанцы выросла более чем вдвое – до $28-30 за тонну. Стоимость перевалки увеличилась не менее на 25%-30%.

"Дополнительным фактором давления на цены стал критический низкий уровень воды на Дунае, что значительно ограничивает как загруженность судов, так и их количество", - отметил Линнк.

Европейская инфраструктура не готова к резкому увеличению потоков

В годы полномасштабной войны Украина значительно расширила возможности западных сухопутных маршрутов - открыла новые частные терминалы, модернизировала существующие и увеличила пропускную способность отдельных пограничных станций.

Однако как только у Украины возникла необходимость кратно увеличить перевозку по этим маршрутам – европейские партнеры в очередной раз оказались не готовы к этому, и страна по сути упирается в пропускную способность европейских железных дорог (а сейчас начался сезон ремонтов), забронированные на месяце вперед европейские вагоны, административные ограничения, пояснил эксперт.

"В конце концов, все альтернативные пути обходятся украинскому экспортеру дороже основных маршрутов через глубоководные порты, по разным оценкам на $30-50 на тонне", - рассказал Линник.

Это влияет на цены в Украине – к примеру, сейчас на рынке сложилась парадоксальная ситуация с пшеницей, мировые цены пошли вверх из-за риска сокращения поставок из Черноморского региона, а украинские цены снижаются из-за сложностей экспортной логистики.

В конце концов, от этого страдает украинский производитель, и это касается не только агропродукции, но и металлургии и других экспортно-ориентированных отраслей.

Большие переходные остатки зерна давят на внутренний рынок

Новый маркетинговый сезон Украина встретила с довольно большими переходными остатками зерновых культур - 10 млн тонн, прежде всего, пшеницы и кукурузы.

В то же время, уже начался активный сбор нового урожая, однако экспортировать продукцию в тех объемах, на которые рассчитывал рынок, пока невозможно, отметил аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка в комментарии изданию Delo.ua .

Первой реакцией стало изменение конъюнктуры внутреннего рынка – закупочные цены начали снижаться, поскольку предложение превалирует внутренний спрос.

Мировой рынок реагирует по-другому. Цены, формируемые на международных биржах и фьючерсных рынках, учитывают риски по сокращению поставок из Черноморского региона. Причем речь идет не только об Украине, но и России.

"Получается, что цена, возможно, увеличивается на мировых рынках на некоторые виды продукции, а в Украине она может снижаться", - пояснил Гопка .

Спрос на украинскую кукурузу будет сохраняться

Несмотря на трудности, аналитик УКАБ призывает производителей не поддаваться панике.

Жара в Европе уже негативно повлияла на урожай кукурузы. Неурожай прогнозируется, в частности, в Венгрии и Франции.

"Спрос на кукурузу будет, но нужно правильно определить время, когда мы сможем эффективными каналами ее реализовать", – отметил Гопка .

Однако с пшеницей ситуация более сложная. В Румынии и Болгарии ожидаются рекордные урожаи, которые могут сдерживать цены в порту Констанца.

Морские порты остаются незаменимыми

Несмотря на развитие альтернативных маршрутов, в среднесрочной перспективе они не могут полностью компенсировать возможности глубоководных портов.

В 2025 году именно из-за глубокой воды было обработано почти 74 млн тонн всех грузов – в среднем 6,2 млн тонн в месяц.

Даже при максимальных показателях работы Дуная, западной границы и автомобильных перевозок заменить такие объемы невозможно.

"А с существующими ограничениями, ценовой политикой и административными факторами и предыдущими пиковыми значениями будет трудно достичь", - сказал Линник.

Украина уже доказывала, что способна перестроить экспорт

Аналитик Гопка напомнил, что после прекращения работы "зернового коридора" Украине уже удалось перестроить логистику.

"Без портов Одессы в августе 2023 года за месяц мы смогли реализовать почти 3,7 млн. тонн продовольствия. Это была железная дорога, автомобильный транспорт и Дунай", - сказал Гопка.

Сейчас профильные министерства работают над запуском новых механизмов поддержки экспорта, в частности, через Экспортно-кредитное агентство.

Часть трейдеров ожидает, что ситуация может начать стабилизироваться уже в сентябре, добавил аналитик УКАБ.

Воздушные силы усиливают защиту стратегических объектов, но необходимы дополнительные средства ПВО

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии Delo.ua заявил, что военное руководство рационально распределяет имеющиеся силы и средства - от мобильных огневых групп и систем радиоэлектронного противодействия до авиации и комплексов Patriot - для максимально эффективной защиты объектов, которые могут быть целями атак РФ.

Речь идет о стратегических объектах, объектах критической инфраструктуры и объектах портовой инфраструктуры Одессы и области.

В то же время для усиления защиты Украина нуждается в большем количестве средств противовоздушной обороны. Это особенно актуально, учитывая, что противник наращивает атаки на морское побережье, пояснил Игнат.