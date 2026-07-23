Приостановка судов к портам: Высоцкий объяснил, что будет с экспортом зерна

После российских обстрелов украинской портовой инфраструктуры приостановилcя заход судов для перевозки аграрной продукции временно приостановилось. Правительство работает над стабилизацией логистики, но мощностей для хранения зерна хватает.

Как сообщает Delo.ua , об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время встречи с журналистами.

Высоцкий прокомментировал ситуацию после обстрелов украинской портовой инфраструктуры.

Какие альтернативы экспорту после обстрелов портов

Приостановилася заход судов для перевозки аграрной продукции. В то же время министр подчеркнул, что этот вопрос имеет общенациональное значение, а государство и правительство будут применять все возможные меры по обеспечению стабильности логистики.

Высоцкий рекомендует агропроизводителям не торопиться с продажей урожая, если нет критической необходимости.

"Мест для хранения достаточно. Прогнозируемый объем сбора яровых культур позволяет это обеспечить. Мы еще даже не прошли экватор по уборке отдельных культур, в частности из-за погодных факторов", - отметил он.

Почему Дунай не может полностью заменить глубоководные порты

Комментируя перспективы экспорта через порты Дуная, Высоцкий объяснил, что его возможности сейчас ограничивает природный фактор – минимальный уровень воды.

" Сейчас там минимальный уровень воды. Условно сделать пиковую способность в этот период невозможно из-за природных факторов. В целом инфраструктура уже создана, поэтому при необходимости нарастить ее работу можно будет гораздо быстрее, чем это было в 2022 году. Но здесь естественный ограничительный фактор. Вода восстановится с ноября", - рассказал министр.

Дунай сейчас не используется, но инфраструктура там построена, в том числе более десяти сухих портов по железной дороге.

Также были осуществлены инвестиции в автомобильную и железнодорожную логистику в страны ЕС. Сейчас стоимость фрахта вагонов в Европе самая низкая за последние пять-семь лет, отметил министр.

Несмотря на это, Высоцкий подчеркнул, что полноценной альтернативы глубоководным портам в среднесрочной перспективе нет. Краткосрочно - это не критическая ситуация, но все альтернативные маршруты дороже морских перевозок, пояснил министр.

Также правительство планирует обращаться к международным партнерам о помощи с зерновыми рукавами для временного хранения урожая.

"У нас потенциально может накапливаться 10-12 млн тонн зерна из-за задержек с экспортом. Все возможные инструменты будем привлекать с бизнесом, военными для того, чтобы ситуацию максимально стабилизировать и восстанавливать", - подытожил Высоцкий.

Ранее изданию Delo.ua Тарас Высоцкий заявлял, что несмотря на постоянные разрушения портовой инфраструктуры, все участники логистической цепи демонстрируют устойчивость, а имеющихся ресурсов достаточно для оперативного восстановления поврежденных объектов.

Издание Financial Times сообщало, что Украина столкнулась с новыми трудностями в экспорте зерна через Черное море в результате усиления российских атак на порты и коммерческие суда. Часть судовладельцев избегает мероприятия в порты Одесского региона, а трейдеры рассматривают перенаправление части поставок через Дунай.

Из-за российских атак украинские порты потеряли возможность накапливать около 2,5 млн тонн грузов ежемесячно. Это создает дополнительные трудности по экспорту зерна.