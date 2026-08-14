Автор ChatGPT готовится к IPO: годовая выручка OpenAI достигла рекордных $40 млрд

Годовой темп выручки компании OpenAI на основе текущих финансовых показателей превысил $40 млрд. Это примерно вдвое больше показателя конца 2025 года и существенно укрепляет позиции разработчика ChatGPT перед запланированным первичным публичным размещением акций (IPO).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Yahoo Finance.

Рост доходов компании ускорился в последние месяцы. Главными драйверами стали повышение спроса на ИИ-инструменты для программирования (в том числе Codex), подписки на ChatGPT Work, развитие рекламного направления и расширение базовой потребительской аудитории.

Гонка с Anthropic и подготовка к листингу

OpenAI ведет активную борьбу за корпоративных клиентов со своим главным конкурентом – компанией Anthropic:

Выход на IPO: обе компании уже представили конфиденциальные документы для выхода на биржу. Ожидается, что Anthropic может осуществить IPO раньше OpenAI – уже осенью этого года.

Показатели конкурента: в мае Anthropic заявляла, что ее годовой темп выручки превысил $47 млрд, однако компании могут применять разные методики подсчета.

Кадровые изменения: на фоне масштабирования бизнеса OpenAI назначила нового коммерческого директора (CRO) с опытом в сфере кибербезопасности. Это уже вторая смена руководителя этого направления менее чем через год.

Соучредитель и президент OpenAI Грег Брокман сообщил во внутреннем обращении, что только за июль годовой темп выручки компании вырос более чем на 20% по сравнению с предыдущим месяцем.

В то же время, компания снизила цены на ряд своих моделей, чтобы успешнее конкурировать с Anthropic и многочисленными китайскими разработчиками.

Напомним, ранее сообщалось, что OpenAI существенно снизила цены на легкие модели искусственного интеллекта. Такой шаг направлен на усиление позиций в противостоянии с более дешевыми китайскими аналогами, пока бизнес оптимизирует свои расходы на ИИ.