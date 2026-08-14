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В крупнейшем балтийском порту России вспыхнул пожар из-за атаки дронов

Последствия атаки
В крупнейшем балтийском порту России вспыхнул пожар из-за атаки дронов

В ночь на 14 августа крупнейший балтийский порт России Усть-Луга подвергся атаке беспилотников, в результате чего на территории объекта возник пожар. Порт является ключевым экспортным узлом РФ для отгрузки энергоносителей, удобрений и сырьевых товаров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, над регионом за ночь якобы сбили 54 беспилотника. Впоследствии чиновник заявил, что последствия возгорания в порту ликвидировали, однако не уточнил, какие именно сооружения или терминалы потерпели поражение.

Значение порта Усть-Луга

Морской порт Усть-Луга обеспечивает перевалку сырой нефти, нефтепродуктов, угля, удобрений и зерна. Также на его территории расположен мощный газоконденсатный завод компании "Новатек".

Объект уже неоднократно становился целью атак (в частности, в начале июля), что приводило к временной остановке перерабатывающих мощностей и паузе в отгрузке нефти на танкеры.

Системные удары по портовой и нефтеперерабатывающей инфраструктуре РФ существенно ограничивают экспортные доходы Кремля и создают дефицит на внутреннем рынке горючего. В частности, атаки на черноморские порты, включая Новороссийск, нарушили логистику экспорта зерна, а повреждения НПЗ заставили правительство РФ вводить запрет на вывоз бензина, дизеля и авиатоплива.

Напомним, Силы обороны поразили нефтяной комплекс "Газпрома" в Башкортостане в 1 300 км от границы. Удар нанес пожар на предприятии "Газпром нефтехим Салават".

Автор:
Максим Кольц

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