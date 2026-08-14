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Маловодие на Дунае угрожает Придунавью: водохранилища наполняют принудительно

Маловодие на Дунае угрожает Придунавью
Маловодие на Дунае угрожает Придунавью

В Одесской области 10 августа начали принудительное наполнение водохранилища Катлабух из-за критического снижения уровня воды в нем и в Дунае. Ситуация создала риски водоснабжения населения, аграрного сектора и экосистемы Придунавья.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Министерство экономики и окружающей среды Украины.

Для наполнения водохранилища была запущена главная насосная станция Суворовской оросительной системы Измаильского управления водного хозяйства.

Работы проводятся в рамках Государственной целевой программы комплексного водообеспечения территорий, подвергшихся влиянию военных действий, в соответствии с правительственным распоряжением от 27 мая 2026 года.

Катлабух имеет важное значение для водоснабжения украинского Придунавья, в частности, для нужд населения и сельского хозяйства. Из-за низкой водности Дуная природного наполнения водохранилища недостаточно.

Для более стабильной работы системы планируется модернизировать главную насосную станцию Суворовской оросительной системы. Проект предусматривает установку солнечной электростанции, систем накопления энергии и обновление насосного оборудования.

Начать реализацию проекта планируют в 2026 году, а запустить энергонезависимую насосную станцию – в апреле 2027 года.

Проблема маловодия этим летом касается не только Украины. По данным министерства, на отдельных участках Дуная в Европе уровень воды опустился до рекордно низких отметок.

Украина, председательствующая в Международной комиссии по защите реки Дунай в этом году, инициировала подготовку совместного обзора ситуации с маловодием в странах бассейна и работу над едиными подходами к оценке засух.

Напомним, еще в мае власти готовили принудительное наполнение Катлабуха и строительство автономной солнечной насосной станции. Уже тогда природного притока из Дуная не хватало для поддержания нормального уровня воды, что создавало риски орошения и повышало минерализацию водоемов.

Автор:
Татьяна Гойденко

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