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Маловодие на Дунае угрожает Придунавью: водохранилища наполняют принудительно
В Одесской области 10 августа начали принудительное наполнение водохранилища Катлабух из-за критического снижения уровня воды в нем и в Дунае. Ситуация создала риски водоснабжения населения, аграрного сектора и экосистемы Придунавья.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Министерство экономики и окружающей среды Украины.
Для наполнения водохранилища была запущена главная насосная станция Суворовской оросительной системы Измаильского управления водного хозяйства.
Работы проводятся в рамках Государственной целевой программы комплексного водообеспечения территорий, подвергшихся влиянию военных действий, в соответствии с правительственным распоряжением от 27 мая 2026 года.
Катлабух имеет важное значение для водоснабжения украинского Придунавья, в частности, для нужд населения и сельского хозяйства. Из-за низкой водности Дуная природного наполнения водохранилища недостаточно.
Для более стабильной работы системы планируется модернизировать главную насосную станцию Суворовской оросительной системы. Проект предусматривает установку солнечной электростанции, систем накопления энергии и обновление насосного оборудования.
Начать реализацию проекта планируют в 2026 году, а запустить энергонезависимую насосную станцию – в апреле 2027 года.
Проблема маловодия этим летом касается не только Украины. По данным министерства, на отдельных участках Дуная в Европе уровень воды опустился до рекордно низких отметок.
Украина, председательствующая в Международной комиссии по защите реки Дунай в этом году, инициировала подготовку совместного обзора ситуации с маловодием в странах бассейна и работу над едиными подходами к оценке засух.
Напомним, еще в мае власти готовили принудительное наполнение Катлабуха и строительство автономной солнечной насосной станции. Уже тогда природного притока из Дуная не хватало для поддержания нормального уровня воды, что создавало риски орошения и повышало минерализацию водоемов.