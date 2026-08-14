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Полтавский и Еристовский ГОК остановились: горсовет обратился в Зеленский

рыжа
Полтавский и Еристовский ГОК остановились / БЄБ

Горошнеплавневский городской совет повторно обратился к президенту Владимиру Зеленскому из-за ситуации с Полтавским и Еристовским горно-обогатительными комбинатами. По данным горсовета, предприятия полностью остановили производственную деятельность, а около 3,8 млрд. грн. бюджетного возмещения НДС остаются заблокированными.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Горишнеплавневский городской совет.

В обращении депутаты отмечают, что сами Полтавский и Еристовский ГОК не находятся под персональными санкциями, однако уже около полутора лет, по их оценке, испытывают экономические последствия санкционных ограничений.

В горсовете заявляют, что после первого обращения ситуация не улучшилась, а стала критической. Два комбината вместе формируют более 60% доходной части бюджета Горишньоплавнівської городской общины и около 30% соответствующих поступлений в бюджет Полтавской области.

Остановка предприятий, по оценке депутатов, создает риски тысяч рабочих мест и финансовой способности общины.

Среди факторов, дополнительно ухудшивших положение ГОКов, горсовет называет российские удары по транспортной и портовой инфраструктуре, а также рост себестоимости производства. В частности, подорожала электроэнергия и железнодорожные грузовые перевозки.

Депутаты обратились к Зеленскому как председателю Совета национальной безопасности и обороны с просьбой вмешаться в ситуацию и найти правовой механизм для возобновления бюджетного возмещения НДС предприятиям.

Напомним, 5 августа горнорудная компания Ferrexpo с основными активами Украины решила временно приостановить производство железорудной продукции. Главными причинами стали постоянная угроза атак на портовую инфраструктуру и необходимость сохранения оборотных средств.

Автор:
Татьяна Гойденко

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