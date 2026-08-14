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Waikiki временно закрыл единственный магазин в Сумах из-за ситуации безопасности

Waikiki временно закрыл единственный магазин в Сумах
Waikiki временно закрыл единственный магазин в Сумах

LC Waikiki с 6 августа временно приостановил работу своего единственного магазина в Сумах, расположенного в ТРЦ "Киев". Причиной стали ситуация в регионе и большое количество воздушных тревог.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ТРЦ.

В торговом центре отметили, что магазин сможет возобновить работу после улучшения ситуации безопасности. В LC Waikiki также подтвердили, что точка будет оставаться закрытой до изменения ситуации.

Магазин работал в Сумах с 2020 года и являлся единственным магазином сети в городе. Вернуть приобретенный товар клиенты могут в других магазинах LC Waikiki в Украине.

Сам ТРЦ "Киев" продолжает работать в обычном режиме.

В июле из-за ситуации ситуации магазина в Сумах также временно приостанавливал JYSK. Уже 8 августа сеть сообщила о его повторном открытии в обычном режиме.

Сумщина продолжает подвергаться российским атакам. По сообщению президента Владимира Зеленского, в поселке Степановка в результате попадания "шахеда" в частный дом погибли два человека, в том числе ребенок.

Зеленский также отметил, что Россия ежедневно применяет против украинских прифронтовых общин около 220 управляемых авиабомб.

Автор:
Татьяна Гойденко

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