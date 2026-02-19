JYSK инвестировал 800 млн грн в расширение сети и обновление магазинов в Украине

Полномасштабная война стала серьезным экзаменом для украинского бизнеса. За четыре года предприятия теряли, адаптировались, меняли стратегии и искали новые возможности для развития. Delo.ua попросило руководителей украинских компаний оценить этот опыт через четыре урока — "Выстоять", "Преобразоваться", "Думать о будущем" и "Закалить выдержку". Публикуем ответы в серии блицинтервью. На этот раз – разговор с Country Director "JYSK Украина" Евгением Иваницей.

Что именно вне фронта позволило стране работать и удерживать устойчивость за эти четыре года?

— Если говорить просто, страну удержали люди — и на фронте, и в тылу. Не потому, что им не страшно или легко, а потому, что они каждый день делают свое дело: кто-то работает в больнице, кто-то на производстве, кто-то в магазине или в логистике. Все мы живем в действительности, где чувство нормальности приходится практически собирать руками.

Второе, что помогло выстоять — это самоорганизация и здравый смысл. Украинцы очень быстро научились адаптироваться: к воздушным тревогам, к блекаутам, даже к температурному режиму в помещениях, к тому, что любой план может измениться через час.

И третье — это партнерство. Между людьми, общинами, бизнесом и международными партнерами. Именно этот крепкий каркас поддержки позволил стране так долго выдерживать колоссальную нагрузку.

Для нас в JYSK это означало одно: если страна работает— работаем и мы. Не из героизма, а из ответственности. Это о рабочих местах, налогах, сервисе и присутствии в городах. Мы часть Украины, и наш фокус в эти годы был прост: поддерживать страну, команду и бизнес одновременно.

В "JYSK Украина" поддерживают украинских производителей и предлагают больше украинских товаров в магазинах. Фото предоставлено пресс-службой компании.

Что вашему бизнесу пришлось сменить или выстроить с нуля, чтобы остаться дееспособным в войне?

— Как и большинство компаний, с началом полномасштабной войны мы перестроили работу так, чтобы она выдерживала хроническую неопределенность. Правило №1 — безопасность. Мы сразу определили: никакая продажа не стоит риска для команды и покупателей. Поэтому были введены четкие протоколы действий. Во время воздушных тревог все магазины JYSK закрываются — без исключений.

Мы также пересмотрели подход к управлению. У JYSK и раньше не было жесткой иерархии или "управления давлением", но в условиях войны поддержка и эмпатия стали особенно важны. В центре всех операций — команда. Меньше формального контроля, больше объяснений, открытой коммуникации и внимания к состоянию каждого. Если кто-то после ночных обстрелов не может полноценно работать — ищем решение. Если есть возможность и желание работать дистанционно — поддерживаем. Часть сотрудников работает из других стран и периодически приезжает в командировку. Гибкость стала не преимуществом, а необходимым условием стабильности.

Отдельный фокус — больше полномочий на местах. Решения принимаются там, где ситуация видна лучше всего. Это ускоряет процессы, уменьшает излишнюю бюрократию и усиливает ответственность за результат. Люди чувствуют доверие — и это очень мотивирует.

Мы также увеличили присутствие руководства в реальном процессе. Топ-менеджмент не может управлять из кабинета, не понимая, что происходит "в поле". Поэтому важно быть рядом с командами, видеть узкие места, понимать нагрузку, слышать обратную связь. И уже на основе этого корректировать решение.

И ключевое — мы не поставили развитие на паузу. Продолжили работу в Харькове, Днепре, Одессе. С 2022 года открыли 32 новых магазина, три из них – после значительных разрушений. Еще 30 локаций перестроили, восстановили или расширили. Это наш принцип: даже в сложных условиях двигаться вперед.

Во что вы сознательно инвестировали в условиях войны и какие из этих решений оказались самыми ценными с точки зрения сегодняшнего дня?

— С начала полномасштабной войны мы сознательно инвестируем в три ключевых направления, которые оказались самыми ценными сегодня. Первый — развитие сети и сервиса. Мы хотим, чтобы покупатели имели удобный доступ в магазины и получали качественное обслуживание. С февраля 2022 года JYSK в Украине вложил 800 млн грн в открытие новых магазинов, обновление существующих и улучшение сервиса. За это время компания уплатила более 3,6 млрд грн налогов без НДС. Мы модернизируем склады и расширяем офисы — это инвестиция не только в инфраструктуру, но и комфортные условия труда.

В то же время усиливаем сотрудничество с украинскими производителями. Расширяем ассортимент товаров для европейских магазинов JYSK и увеличиваем объем заказов. Только в 2025 году закупки корпусной мебели выросли на треть. Наш партнер "Аккорд Импорт" строит новый завод и почти втрое наращивает производственные мощности, что позволит компании войти в топ-5 производителей в Европе. Около 70% его заказов приходится именно на JYSK. В целом с 2022 года мы приобрели в Украине продукции более чем на 150 млн евро и планируем увеличить этот объем в 2026 году.

В "JYSK Украина" мотивируют и развивают команду, ведь счастливый работник обеспечивает стабильные результаты бизнеса. Фото предоставлено пресс-службой компании.

Второе направление — развитие команды, потому что в JYSK убеждены: только счастливый и мотивированный работник обеспечит стабильные результаты бизнеса. Мы нанимаем новых сотрудников, запускаем программы обучения и развития, внедряем современные технические решения и расширяем программы поддержки и мотивации. Особое внимание служить ВСУ: около 10% мужчин в компании продолжают получать полный оклад. В общей сложности с 2022 года это почти 100 млн грн поддержки.

Уровень зарплат в JYSK — один из самых высоких в ритейле, последнее повышение составило 15%. Текучесть персонала – 17%, более 90% управленческих должностей закрываются внутренними кандидатами, а вовлеченность в опросах удовлетворенности стабильно высока. В феврале мы отметили 1000-го работника в Украине — символ роста компании, несмотря на вызовы. Многие коллеги строят карьеру внутри компании, что является лучшим показателем эффективности нашей HR-стратегии.

Третье направление — доверие. Мы строим ее через честные акции, прозрачные правила возвращения, открытую коммуникацию и последовательные решения. Кроме того, поддерживаем социальные проекты — гуманитарное разминирование, детскую онкологию, протезирование, донорство крови, психологическую реабилитацию. Мы не только донатим, но и привлекаем к проектам покупателей, работников, лидеров мнений. Это наш ответ на запрос общества и наш вклад в будущее страны.

Какие потери стали для вас самыми болезненными за эти годы и какой управленческий или человеческий опыт они дали?

— Самые болезненные потери — человеческие. К сожалению, во время войны мы потеряли шесть коллег. По сравнению с этим все остальные потери можно поправить и пойти дальше. Как бизнес мы также понесли материальные потери: 11 наших торговых точек были частично повреждены или разрушены, часть из них уже смогли восстановить. Последний случай — попадание "шахеда" в магазин в Запорожье — сейчас он готовится к возобновлению работы.

Каждый такой случай — это не только о помещении или товаре. Это о людях в городе, которые должны снова получить сервис, работу, ощущение, что "жизнь продолжается".

Какой урок извлекли? Для устойчивого бизнеса в Украине сегодня необходима качественная коммуникация, человеческий подход и максимальная адаптивность управленцев. Формула проста: скорость решений + здравый смысл + эмпатия. Если говорить вообще — главная цель JYSK в Украине сейчас сохранить и поддержать страну, команду, потребителей – именно держа в фокусе эти три вещи, и строим всю работу в последние годы.