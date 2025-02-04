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Поставщик мебели для JYSK строит новый завод в Хмельницком (ФОТО)
Поставщик JYSK компания "Аккорд Импорт" планирует втрое увеличить мощности и начинает строительство нового завода по производству корпусной мебели в Хмельницком.
Об этом сообщил заместитель председателя экономического комитета Верховной Рады Дмитрий Киселевский.
В настоящее время действующее предприятие "Аккорд Импорт" загружено на 100%. Около 70% заказов на корпусную мебель компании приходится на международную торговую сеть JYSK. В 2025 году она увеличила на треть объем заказов корпусной мебели из Украины. В целом на экспорт в страны Евросоюза отправляется 96% производимой продукции.
Ожидается, что после запуска нового завода производственные мощности компании возрастут с 420 тысяч. кв. м. до 1,2 млн. кв. м. корпусной мебели в месяц. Это позволит "Аккорд Импорт" войти в топ-5 производителей корпусной мебели Европы.
Объем инвестиций в новый проект – $14 млн. Запуск первых производственных линий запланирован на июль 2025, а на полную мощность новый завод должен выйти уже в сентябре.
Кроме того, для обеспечения потребностей в электроэнергии построена солнечная электростанция на 1,1 мВт и строится дополнительных 2,8 мВт, а также закуплена газопоршневая установка.
Работу на новом производстве получат 140 жителей Хмельницкого.
Запуск нового завода позволит расширить географию экспортных поставок в страны Ближнего Востока, Южной Азии и Южной Америки.
Владельцем компании "Аккорд Импорт" является Руслан Грабарь.
Напомним, предприятие "Ламелла" на Закарпатье, специализирующееся на изготовлении мебели с помощью международных рекрутеров, нанимает работников из Бангладеш, пытаясь таким образом преодолеть дефицит рабочей силы в регионе.