Поставщик мебели для JYSK строит новый завод в Хмельницком (ФОТО)

Поставщик JYSK компания "Аккорд Импорт" планирует втрое увеличить мощности и начинает строительство нового завода по производству корпусной мебели в Хмельницком.

Об этом сообщил заместитель председателя экономического комитета Верховной Рады Дмитрий Киселевский.

В настоящее время действующее предприятие "Аккорд Импорт" загружено на 100%. Около 70% заказов на корпусную мебель компании приходится на международную торговую сеть JYSK. В 2025 году она увеличила на треть объем заказов корпусной мебели из Украины. В целом на экспорт в страны Евросоюза отправляется 96% производимой продукции.

Ожидается, что после запуска нового завода производственные мощности компании возрастут с 420 тысяч. кв. м. до 1,2 млн. кв. м. корпусной мебели в месяц. Это позволит "Аккорд Импорт" войти в топ-5 производителей корпусной мебели Европы.

Объем инвестиций в новый проект – $14 млн. Запуск первых производственных линий запланирован на июль 2025, а на полную мощность новый завод должен выйти уже в сентябре.

Кроме того, для обеспечения потребностей в электроэнергии построена солнечная электростанция на 1,1 мВт и строится дополнительных 2,8 мВт, а также закуплена газопоршневая установка.

Работу на новом производстве получат 140 жителей Хмельницкого.

Запуск нового завода позволит расширить географию экспортных поставок в страны Ближнего Востока, Южной Азии и Южной Америки.

Владельцем компании "Аккорд Импорт" является Руслан Грабарь.

Напомним, предприятие "Ламелла" на Закарпатье, специализирующееся на изготовлении мебели с помощью международных рекрутеров, нанимает работников из Бангладеш, пытаясь таким образом преодолеть дефицит рабочей силы в регионе.