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Постачальник меблів для JYSK будує новий завод у Хмельницькому (ФОТО)

Найбільший український експортер корпусних меблів побудує новий завод
Найбільший український експортер меблів побудує новий завод. Фото: facebook.com/kysylevskyy.official

Постачальник JYSK компанія "Аккорд Імпорт" планує втричі збільшити потужності і починає будівництво нового заводу із виробництва корпусних меблів у Хмельницькому.

Про це повідомив заступник голови економічного комітету Верховної Ради Дмитро Киселевський.

Наразі діюче підприємство "Аккорд Імпорт" завантажене на 100%. Близько 70% замовлень на корпусні меблі компанії припадає на міжнародну торговельну мережу JYSK. У 2025 році вона збільшила на третину обсяг замовлень корпусних меблів з України. Загалом на експорт до країн Євросоюзу відправляється 96% виробленої продукції. 

Очікується, що після запуску нового заводу виробничі потужності компанії зростуть з 420 тис. кв. м. до 1,2 млн. кв. м. корпусних меблів на місяць. Це дозволить "Аккорд Імпорт" увійти у топ-5 виробників корпусних меблів Європи.

Обсяг інвестицій у новий проект - $14 млн. Запуск перших виробничих ліній заплановано на липень 2025 року, а на повну потужність новий завод має вийти вже у вересні.

Крім того, для забезпечення потреб в електроенергії побудовано сонячну електростанція на 1,1 мВт та будується додаткових 2,8 мВт, а також закуплена газопоршнева установка.

Роботу на новому виробництві отримають 140 жителів Хмельницького.

Фото 2 — Постачальник меблів для JYSK будує новий завод у Хмельницькому (ФОТО)
Фото 3 — Постачальник меблів для JYSK будує новий завод у Хмельницькому (ФОТО)
Фото 4 — Постачальник меблів для JYSK будує новий завод у Хмельницькому (ФОТО)
Фото 5 — Постачальник меблів для JYSK будує новий завод у Хмельницькому (ФОТО)
Фото 6 — Постачальник меблів для JYSK будує новий завод у Хмельницькому (ФОТО)
Фото 7 — Постачальник меблів для JYSK будує новий завод у Хмельницькому (ФОТО)
Фото 8 — Постачальник меблів для JYSK будує новий завод у Хмельницькому (ФОТО)
Фото 9 — Постачальник меблів для JYSK будує новий завод у Хмельницькому (ФОТО)

Запуск нового заводу дозволить розширити географію експортних поставок на країни Близького Сходу, Південної Азії та Південної Америки.

Власником компанії "Аккорд Імпорт" є Руслан Грабар.

Нагадаємо, підприємство “Ламелла” на Закарпатті, котре спеціалізується на виготовленні меблів за допомогою міжнародних рекрутерів наймає працівників із Бангладеш, намагаючись таким чином подолати  дефіцит робочої сили в регіоні.

Автор:
Світлана Манько