Постачальник меблів для JYSK будує новий завод у Хмельницькому (ФОТО)

Постачальник JYSK компанія "Аккорд Імпорт" планує втричі збільшити потужності і починає будівництво нового заводу із виробництва корпусних меблів у Хмельницькому.

Про це повідомив заступник голови економічного комітету Верховної Ради Дмитро Киселевський.

Наразі діюче підприємство "Аккорд Імпорт" завантажене на 100%. Близько 70% замовлень на корпусні меблі компанії припадає на міжнародну торговельну мережу JYSK. У 2025 році вона збільшила на третину обсяг замовлень корпусних меблів з України. Загалом на експорт до країн Євросоюзу відправляється 96% виробленої продукції.

Очікується, що після запуску нового заводу виробничі потужності компанії зростуть з 420 тис. кв. м. до 1,2 млн. кв. м. корпусних меблів на місяць. Це дозволить "Аккорд Імпорт" увійти у топ-5 виробників корпусних меблів Європи.

Обсяг інвестицій у новий проект - $14 млн. Запуск перших виробничих ліній заплановано на липень 2025 року, а на повну потужність новий завод має вийти вже у вересні.

Крім того, для забезпечення потреб в електроенергії побудовано сонячну електростанція на 1,1 мВт та будується додаткових 2,8 мВт, а також закуплена газопоршнева установка.

Роботу на новому виробництві отримають 140 жителів Хмельницького.

Запуск нового заводу дозволить розширити географію експортних поставок на країни Близького Сходу, Південної Азії та Південної Америки.

Власником компанії "Аккорд Імпорт" є Руслан Грабар.

Нагадаємо, підприємство “Ламелла” на Закарпатті, котре спеціалізується на виготовленні меблів за допомогою міжнародних рекрутерів наймає працівників із Бангладеш, намагаючись таким чином подолати дефіцит робочої сили в регіоні.