Німецька Knauf будує в Україні новий завод: де він розташовуватиметься

Німецька компанія Knauf починає будівництво в Україні нового заводу з виробництва гіпсокартону та сухих будівельних сумішей. Підприємство буде розташоване у містечку Борщів на Тернопільщині.

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

За його словами, проєктні потужності нового виробництва становлять 30 млн. м². гіпсокартону та 320 тисяч тон сухих сумішей.

Інвестиції у нове виробництво оцінюються у150 мільйонів євро. У Борщові окрім майбутнього заводу розташована й головна сировинна база Knauf в Україні - карʼєр гіпсового каменю. За розрахунками, розвіданих запасів вистачить щонайменше на 20 років роботи.

Киселевський наголосив, що це буде другий завод Knauf в Україні. Перший розташований у Києві і сьогодні працює на повну потужність. Потужність київського виробництва Knauf близько 25 млн. м² гіпсокартону та 200 тисяч тон сухих сумішей.

"Цього наразі вистачає на задоволення внутрішнього попиту українського ринку. Але після війни попит зросте в рази. Саме тому новий завод у Борщові - інвестиція з вірою у Перемогу", - підкреслив нардеп.

Він повідомив, що відвідав столичне підприємство. Наразі завод у Києві забезпечує роботою 425 працівників, майже половина з яких переїхали із окупованого Соледару на Донбасі. Там німецький інвестор мав потужне підприємство, але наразі воно повністю знищено. Knauf спочатку офіційно оголосила при зупинку будь-яких інвестицій у Росію, а потім і про остаточний вихід з ринку держави-агресора.

Зауважимо, у 2023 році Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло одного з найбільших у світі виробників будматеріалів німецьку компанію Knauf до переліку міжнародних спонсорів війни.