Немецкая Knauf строит в Украине новый завод: где он будет размещаться

Немецкая компания Knauf начинает строительство в Украине нового завода по производству гипсокартона и сухих строительных смесей. Предприятие будет расположено в городке Борщев Тернопольской области.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

По его словам, проектные мощности нового производства составляют 30 миллионов. м² гипсокартона и 320 тысяч тонн сухих смесей.

Инвестиции в новое производство оцениваются в 150 миллионов евро. В Борщеве, кроме будущего завода, расположена и главная сырьевая база Knauf в Украине — карьер гипсового камня. По расчетам, разведанных запасов хватит не менее чем на 20 лет работы.

Киселевский отметил, что это будет второй завод Knauf в Украине. Первый находится в Киеве и сегодня работает на полную мощность. Мощность киевского производства Knauf составляет около 25 млн. м² гипсокартона и 200 тысяч тонн сухих смесей.

"Этот сейчас хватает на удовлетворение внутреннего спроса украинского рынка. Но после войны спрос вырастет в разы. Именно поэтому новый завод в Борщеве — инвестиция с верой в Победу", — подчеркнул нардеп.

Он сообщил, что посетил столичное предприятие. Сейчас завод в Киеве обеспечивает работой 425 работников, почти половина из которых переехали из оккупированного Соледара на Донбассе. Там у немецкого инвестора было мощное предприятие, но сейчас оно полностью уничтожено. Knauf сначала официально объявила при остановке каких-либо инвестиций в Россию, а затем и об окончательном выходе с рынка государства-агрессора.

Отметим, в 2023 году Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло одного из крупнейших в мире производителей стройматериалов немецкую компанию Knauf в перечень международных спонсоров войны.