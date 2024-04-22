После скандала со строительством в оккупированном Мариуполе Knauf решил покинуть российский рынок

Немецкий производитель стройматериалов Knauf после более чем 30 лет работы на рынке России прекращает сотрудничество с РФ. Причины такого решения в компании не разглашают и указали, что это происходит на фоне "текущих событий".

Об этом пишет DW.

Сообщается, что немецкий производитель стройматериалов Knauf полностью сворачивает работу на российском рынке. 22 апреля концерн подтвердил, что Knauf на фоне текущих событий приняла решение "развестись со своим бизнесом в этой стране".

Компания объявила, что передает полный контроль над своим бизнесом, включая добычу сырья, производство и продажу, местному руководству. Такой шаг направлен на сохранение рабочих мест для более 4000 сотрудников.

Отмечено, что решение ожидает одобрения от российских властей.

Скандал из Knauf

В Knauf не назвали конкретных причин сворачивания бизнеса в России, но, скорее всего, такое решение было принято компанией после скандала, возникшего на фоне того, что Knauf помогала оккупантам восстанавливать захваченный Мариуполь.

Напомним, 4 апреля журналисты программы Monitor телеканала ARD установили, что немецкие фирмы Knauf и WKB Systems помогают российским захватчикам отстраивать оккупированный Мариуполь, поставляя строительные материалы для реконструкции города, пострадавшего в результате варварских и жестоких обстрелов.

Журналисты ARD установили, что во многих строительных проектах в Мариуполе используется цемент от Knauf, а глава Knauf Николаус Кнауф был почетным консулом России более двух десятилетий и сохранил этот пост даже после аннексии Крыма, а в 2018 году назвал санкции против России ужасающими. По данным Knauf, в России продолжает работать 4000 человек, а продажи продукции компании составляют миллиарды долларов.

Немецкие Knauf и WKB Systems не единственные компании, работающие в РФ, несмотря на ее зверства. Нефтесервисная группа SLB, штаб-квартира которой находится в США, также не собирается покидать российский рынок.

В общем, в перечень украинского списка спонсоров войны, который вел НАПК, было включено более 40 фирм. В частности, речь идет об Alibaba, Philip Morris, Unilever, Procter&Gamble и Xiaomi.