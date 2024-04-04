Помогают оккупантам: отстраивая Мариуполь РФ использует немецкие стройматериалы и технику

Немецкие фирмы Knauf и WKB Systems помогают российским захватчикам отстраивать оккупированный Мариуполь, поставляя строительные материалы для реконструкции города, пострадавшего в результате варварских и жестоких обстрелов.

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Это смогли установить журналисты программы Monitor телеканала ARD.

В статье указано, что доказательства участия немецких компаний в реставрации Мариуполя были получены по анализу веб-сайтов строительных компаний, официальных документов, а также с помощью фото- и видеоматериалов.

Журналисты ARD установили, что во многих строительных проектах в Мариуполе используется цемент Knauf.

Издание пишет, что глава Knauf Николаус Кнауф был почетным консулом России более двух десятилетий и сохранил этот пост даже после аннексии Крыма, а в 2018 году назвал санкции против России ужасающими. По данным Knauf, в России продолжает работать 4000 человек, а продажи продукции компании составляют миллиарды долларов.

Анализируя фото и видео со строек в Мариуполе, журналисты также обнаружили бетонные блоки, упакованные под маркой WKB Systems. Оказалось, что главным акционером компании является российский олигарх Виктор Бударин.

Отмечается, что WKB Systems в течение нескольких лет поставляла оборудование для заводов Бударина в Россию, производящих бетонные блоки. Журналисты предполагают, что эти блоки используются в Мариуполе. Кроме того, ARD обнаружила на снимках из Мариуполя строительную технику немецкого производства, в частности от компании Liebherr, а также окна с логотипами немецких производителей.

В Knauf заявили, что они осуждают российскую агрессию в Украине и соблюдают все санкции, введенные против России, а вся продукция, изготовленная подрядчиками в РФ, предназначена только для их внутреннего рынка.

Список НАПК закрыли, а спонсоры остались

Немецкие Knauf и WKB Systems не единственные компании, которые продолжают работать в РФ, несмотря на ее зверства. Нефтесервисная группа SLB, штаб-квартира которой находится в США, также не собирается покидать российский рынок.

SLB сопротивляется давлению украинского правительства и правозащитных групп, требующих выхода из России. Они утверждают, что присутствие компании в стране помогает генерировать доходы от нефти, используемые для поддержки военных усилий РФ.

Заметим, что заявление о невыходе компании SLB с российского рынка прозвучало на фоне того, что Кабинет министров решил закрыть реестр "международных спонсоров войны".

НАПК два года самостоятельно определяло, какие компании являются "международными спонсорами войны". Иногда это создает Украине проблемы с другими государствами – Венгрией (через OTP Bank ), Австрией (через Raiffeisen Bank ), Китаем и Грецией. Поэтому ведомство приостановило процесс внесения компаний в список международных спонсоров войны.

В список включено более 40 компаний. В частности, речь идет об Alibaba, Philip Morris, Unilever, Procter&Gamble и Xiaomi.