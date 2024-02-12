Венгерский OTP Bank покидает рынок Румынии, его покупает Banca Transilvania

Венгерский финансовый гигант, один из крупнейших банков Центральной Европы, OTP Bank, покидает рынок Румынии после 20 лет работы. OTP Group покупает крупнейшую румынскую бану Banca Transilvania.

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Об этом говорится в сообщении Banca Transilvania.

Ожидается, что сделка будет завершена в ближайшие месяцы, а общая стоимость покупки составляет 347,5 млн. евро.

Согласно сообщению, Banca Transilvania (BT) подписал соглашение с OTP Group о покупке его доли у OTP Bank Romania 9 февраля. В результате этого соглашения OTP Group также продает дочерние компании OTP Bank Romania, что приводит к полному выходу из румынского рынка.

После получения регуляторных разрешений BT начнет слияние с OTP Bank Romania. Бренд OTP Group временно останется на месте, чтобы обеспечить плавный переход для клиентов и коллег до завершения слияния. Между тем, OTP Bank Romania и его дочерние компании будут продолжать выполнять свои обязательства перед своими клиентами, а также предоставлять услуги.

Отмечается, что клиенты OTP Bank Romania не должны предпринимать никаких действий, поскольку они будут продолжать обслуживание на тех же условиях. Банк также будет выполнять свои обязательства и продолжать обслуживать всех клиентов на тех же условиях.

Согласно сообщению, OTP Bank Romania работает на румынском рынке как универсальный банк OTP Bank Romania SA контролирует 2,64% румынского рынка по общим чистым активам. В момент слияния компания обслуживала около 420 000 розничных клиентов и более 22 000 корпоративных клиентов и имела 96 отделений.

OTP Bank был в списке спонсоров войны

4 мая прошлого года украинское Нацагентство по предотвращению коррупции внесло венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны. Такое решение было принято из-за позиции руководства банка продолжать деятельность в России и признания так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

По данным НАПК, венгерский OTP Bank входит в число 50 крупнейших банков России, а по ряду направлений является лидером рынка. Финучреждение обслуживает более 2,2 млн клиентов и представлено в более 1850 населенных пунктах РФ.

В июле стало известно, что Венгрия также выступила против предложения Евросоюза создать долгосрочный фонд в объеме до 20 миллиардов евро для поддержки армии Украины, требуя изъятия OTP Bank из упомянутого реестра.

29 сентября НАПК решило пойти на уступки Венгрии и приостановило статус в списке международных спонсоров войны венгерского OTP Bank. Решение было принято с расчетом на то, что оно приведет к разблокированию Венгрией 500 миллионов евро жизненно необходимой военной помощи Украине из Европейского фонда мира.

Поскольку именно в качестве условия для разблокирования средств премьер Виктор Орбан называл снятие такого статуса для крупнейшего венгерского банка и потребовал гарантий, что Украина не добавит OTP Bank в список международных спонсоров войны в будущем.