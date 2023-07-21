Венгрия блокирует создание фонда поддержки ВСУ на 20 млрд евро: какая причина

Венгрия выступила против предложения Евросоюза создать долгосрочный фонд в объеме до 20 млрд евро для поддержки армии Украины.

Об этом сообщает Politico.

По информации издания, 20 июля министры иностранных дел стран ЕС встретились в Брюсселе и впервые обсудили предложение о выделении не менее 5 млрд евро в год в течение следующих четырех лет для покрытия расходов стран ЕС на покупку и пожертвование оружия для Украины и обучения украинских войск.

Но во время встречи Венгрия заявила, что она будет выступать против этого плана, пока Украина не исключит венгерский банк OTP из своего списка спонсоров войны.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что его страна не будет предоставлять больше денег для так называемого Европейского фонда мира, используемого Брюсселем для субсидирования поставок оружия в Украину.

"Мы не можем вести переговоры по новым финансовым обязательствам по Европейскому фонду мира, пока не будет решен вопрос OTP", – сказал Сиярто.

Как отмечается, в настоящее время ЕС выделил около 4 млрд евро на фонд с момента вторжения России в Украину. Но чиновники хотят создать более стабильный источник денег во избежание необходимости постоянно вести сложные разговоры о пополнении казны. Планы создания фонда являются частью более широких усилий Запада, направленных на то, чтобы предоставить Украине более постоянные гарантии безопасности.

Что известно о планах ЕС создать фонд для поддержки ВСУ

Ранее издание Politico со ссылкой на собственные источники сообщало, что Евросоюз планирует создать специальный фонд для поддержки украинской армии в течение следующих четырех лет. Для этого предлагается выделить 20 млрд евро.

Инициатива не будет предусматривать прямое финансирование военных поставок. Предлагается именно помогать другим странам покрывать расходы по закупке и передаче Украине боеприпасов, ракет, танков и т.д. Часть денег могут направить на обучение украинских военных.

Таким образом, ЕС намерен зафиксировать сумму и обязать стран-членов поддерживать Киев в последующие годы.

Что не так с OTP банком

В начале мая украинское Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны из-за того, что финучреждение продолжило деятельность в России и фактически признало так называемые "ДНР" и "ЛНР". OTP входит в число 50 крупнейших банков России, а по ряду направлений является лидером рынка.

После этого Будапешт пригрозил блокировкой новых санкций против РФ, а также помешал выплате 500 млн евро из ЕФМ. Фонд обычно возмещает государствам-членам ЕС около 50% стоимости помощи, которую они пожертвовали Украине.

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