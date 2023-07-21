Угорщина блокує створення фонду підтримки ЗСУ на 20 млрд євро: яка причина

Угорщина виступила проти пропозиції Євросоюзу створити довгостроковий фонд обсягом до 20 млрд євро для підтримки армії України.

Про це повідомляє Politico.

За інформацією видання, 20 липня міністри закордонних справ країн ЄС зустрілись у Брюсселі та вперше обговорили пропозицію щодо виділення щонайменше 5 млрд євро на рік протягом наступних чотирьох років для покриття витрат країн ЄС на купівлю та пожертвування зброї для України та навчання українських військ.

Але під час зустрічі Угорщина заявила, що вона буде виступати проти цього плану, доки Україна не вилучить угорський банк OTP зі свого списку "спонсорів війни".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна не надаватиме більше грошей для так званого Європейського фонду миру, який Брюссель використовує для субсидування поставок зброї в Україну.

"Ми не можемо вести переговори щодо нових фінансових зобов’язань за Європейським фондом миру, доки не буде вирішено питання OTP", – сказав Сіярто.

Як зазначається, наразі ЄС виділив близько 4 млрд євро на фонд з моменту вторгнення Росії в Україну. Але чиновники хочуть створити більш стабільне джерело грошей, щоб уникнути необхідності постійно вести складні розмови про поповнення скарбниці. Плани створити фонд є частиною ширших зусиль Заходу, спрямованих на те, щоб надати Україні більш постійні гарантії безпеки.

Що відомо про плани ЄС створити фонд для підтримки ЗСУ

Раніше видання Politico з посиланням на власні джерела повідомляло, що Євросоюз планує створити спеціальний фонд для підтримки української армії протягом наступних чотирьох років. Для цього пропонують виділити 20 млрд євро.

Ініціатива не передбачатиме прямого фінансування військових поставок. Пропонується саме допомагати іншим країнам покривати витрати на закупівлю та передачу Україні боєприпасів, ракет, танків тощо. Частину грошей можуть спрямувати на навчання українських військових.

У такий спосіб ЄС має намір зафіксувати суму та зобов'язати країн-членів підтримувати Київ в подальші роки.

Що не так з OTP банком

На початку травня українське Національне агентство з питань запобігання корупції внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни через те, що фінустанова продовжила діяльність в Росії й фактично визнала так звані "ДНР" та "ЛНР". OTP входить до числа 50 найбільших банків Росії, а по низці напрямків є лідером ринку.

Після цього Будапешт пригрозив блокуванням нових санкцій проти РФ, а також перешкодив виплаті 500 млн євро з ЄФМ. Фонд зазвичай відшкодовує державам-членам ЄС близько 50% від вартості допомоги, яку вони пожертвували Україні.

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