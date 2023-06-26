Угорщина знову заблокувала виділення 500 млн євро з фонду ЄС, який надає допомогу Україні

Угорщина не підтримала виділення державам-членам ЄС чергового траншу на 500 млн євро з Європейського фонду миру (ЄФМ). Причиною залишається включення Україною угорського OTP Bank до списку спонсорів війни. Про це пише Reuters.

"Ми готові змінити свою думку, якщо українці покладуть край безглуздому, брехливому стану, коли OTP, найбільший угорський банк, перебуває у списку міжнародних спонсорів війни", – висловився міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Будапешт уже блокував виплату цього траншу у травні, посилаючись на ту ж проблему.

Європейський фонд миру, створений у 2021 році, є позабюджетним інструментом, який спрямовано на підвищення здатності ЄС запобігати конфліктам, розбудовувати мир і зміцнювати міжнародну безпеку.

Нагадаємо, на початку травня українське Національне агентство з питань запобігання корупції внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни через те, що фінустанова продовжила діяльність в Росії й фактично визнала так звані "ДНР" та "ЛНР". OTP входить до числа 50 найбільших банків Росії, а по низці напрямків є лідером ринку.

Після цього Будапешт пригрозив блокуванням нових санкцій проти РФ, а також перешкодив виплаті 500 млн євро з ЄФМ. Фонд зазвичай відшкодовує державам-членам ЄС близько 50% від вартості допомоги, яку вони пожертвували Україні.