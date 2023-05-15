Угорщина заблокувала виплату коштів з ЄФМ на зброю для України

15 травня Угорщина заблокувала виплату восьмого траншу коштів обсягом в 500 мільйонів доларів з Європейського фонду миру (ЄФМ), який фінансує зброю, призначену для України.

Про це повідомило італійське видання ANSA.

Черговий транш мав бути виплачений наступного понеділка, тобто 22 травня, проте Будапешт почав вимагати гарантій того, що ЄФМ зберігатиме свії кошти і для інших майбутніх потреб, а не використає лише для озброєння Києва.

ЄФМ зазвичай відшкодовує державам-членам, які пожертвували Україні військові матеріали близько 50%, від вартості допомоги.

Міністри оборони країн-членів ЄС винесли пропозицію збільшити Європейський фонд миру (ЄФМ), із якого фінансують військову допомогу для України на 3,5 млрд євро.

14 березня Рада ЄС ухвалила рішення про збільшення фінансової стелі Європейського фонду миру на 2 млрд євро – до 7,9 млрд євро до 2027 року. Передбачалося, що це буде сигналом, що ЄС налаштований і далі надавати військову підтримку Україні та іншим партнерам.