У ЄС погодили виділення додаткових 2 млрд євро для фонду, з якого допомагають Україні зброєю

Посли країн ЄС погодили виділення додаткових 2 млрд євро для Європейського фонду миру, з якого фінансують військову допомогу країн-членів для України. Про це повідомила пресслужба Головування Швеції в Раді ЄС.

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"Сьогодні посли ЄС затвердили додаткові 2 млрд євро для Європейського фонду миру. Це рішення – чіткий сигнал, що ЄС налаштований і далі надавати військову підтримку Україні та іншим партнерам", – ідеться в повідомленні.

Європейський фонд миру був створений у березні 2021 року для фінансування всіх дій спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС, що стосуються військових та оборонних питань, з метою запобігання конфліктам, збереження миру та зміцнення міжнародної безпеки та стабільності.

Зокрема, він дозволяє ЄС фінансувати дії, спрямовані на зміцнення потенціалу країн, що не входять до ЄС, а також регіональних та міжнародних організацій щодо військових та оборонних питань.

Завдяки цьому фонду ЄС, зокрема, підтримує і Збройні сили України, а також низку інших країн, включаючи Мозамбік, Грузію, Молдову, Малі, Сомалі, Нігер, Боснію та Герцеговину, Ліван і Мавританію.

Нагадаємо, що в грудні 2022 року Рада ЄС також досягла рішення збільшити фінансову стелю Європейського фонду миру на 2 млрд євро. Передбачалося, що загальне збільшення стелі ЄФМ до 2027 року становитиме до 5,5 млрд євро.