В ЕС согласовали выделение дополнительных 2 млрд евро для фонда, из которого помогают Украине оружием

Послы стран ЕС согласовали выделение дополнительных 2 млрд евро для Европейского фонда мира, из которого финансируют военную помощь стран-членов для Украины. Об этом сообщила пресс-служба Председательства Швеции в Совете ЕС.

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"Сегодня послы ЕС утвердили дополнительные 2 млрд евро для Европейского фонда мира. Это решение – четкий сигнал, что ЕС настроен и дальше оказывать военную поддержку Украине и другим партнерам", – говорится в сообщении.

Европейский фонд мира был создан в марте 2021 года для финансирования всех действий общей внешней и политики безопасности ЕС, касающихся военных и оборонных вопросов, с целью предотвращения конфликтов, сохранения мира и укрепления международной безопасности и стабильности.

В частности, он позволяет ЕС финансировать действия, направленные на укрепление потенциала стран, не входящих в ЕС, а также региональных и международных организаций по военным и оборонным вопросам.

Благодаря этому фонд ЕС, в частности, поддерживает и Вооруженные силы Украины, а также ряд других стран, включая Мозамбик, Грузию, Молдову, Мали, Сомали, Нигер, Боснию и Герцеговину, Ливан и Мавританию.

Напомним, что в декабре 2022 года Совет ЕС также достиг решения увеличить финансовый потолок Европейского фонда мира на 2 млрд евро. Предполагалось, что общее увеличение потолка ЕФМ до 2027 года составит до 5,5 млрд евро.