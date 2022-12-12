ЕС увеличил объем фонда, из которого помогает Украине оружием, на €2 миллиарда в 2023 году

Совет Европейского союза 12 декабря достиг анонсированного политического решения увеличить общий финансовый потолок Европейского фонда мира на 2 миллиарда евро (в ценах 2018 года) в 2023 году с возможностью дальнейшего увеличения в будущем.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Это решение посылает четкий политический сигнал о неизменной приверженности ЕС военной поддержке как Украины, так и других партнеров", - отмечается в сообщении Совета ЕС.

Указано, что общее увеличение общего финансового потолка ЕФМ до 2027 года составит до 5,5 миллиарда евро. Соглашение будет официально оформлено в начале 2023 года, когда его представит верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Сегодняшнее решение обеспечит нам финансирование для продолжения оказания конкретной военной поддержки вооруженным силам наших партнеров. Менее чем за два года Европейский фонд мира доказал свою ценность. Это полностью изменило то, как мы поддерживаем наших партнеров в обороне. Это делает ЕС и его партнеров сильнее", - прокомментировал он.

Европейский фонд мира был создан в марте 2021 года для финансирования всех действий общей внешней политики и политики безопасности ЕС, касающихся военных и оборонных вопросов, с целью предотвращения конфликтов, сохранения мира и укрепления международной безопасности и стабильности.

В частности, он позволяет ЕС финансировать действия, направленные на укрепление потенциала стран, не входящих в ЕС, а также региональных и международных организаций в отношении военных и оборонных вопросов.

ЕФМ является внебюджетным инструментом ЕС и имеет общий финансовый потолок в размере 5 миллиардов евро в ценах 2018 года на период 2021–2027 годов с годовым потолком в диапазоне от 420 миллионов евро в 2021 году до 1,132 миллиарда евро в 2027 году. Взносы в фонд стран-членов определяются на основе распределения валового национального дохода.

Благодаря этому фонду ЕС, в частности, поддерживает и Вооруженные силы Украины, которой выделено уже шесть пакетов поддержки, а также ряд других страны, включая Мозамбик, Грузию, Молдову, Мали, Сомали, Нигер, Боснию и Герцеговину, Ливан и Мавританию.

Источник фото: ua.depositphotos.com