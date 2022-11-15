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ЕС утвердил выделение еще 16 млн евро для поддержки украинской армии
Совет ЕС объявил о выделении 16 млн евро из Европейского фонда мира (EPF) для поддержки наращивания потенциала Вооруженных сил Украины посредством военной миссии ЕС для Украины (EUMAM).
Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.
Инициатива о помощи от ЕС была разработана на основе потребностей Украины. Средства профинансируют предоставление государствами-членами ЕС боеприпасов, военной техники и платформ, предназначенных для доставки летальной силы, а также транспортировки, хранения и технического обслуживания и ремонта оборудования, финансируемого за счет помощи.
Мероприятие будет продолжаться 24 месяца и дополняет последовательные взносы ЕС для Украины в рамках Европейского фонда мира, которые сейчас составляют более 3,1 млрд евро.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также ЕС запустил миссию военной помощи Европейского Союза для Украины. Ее целью является усиление военной возможности Вооруженных сил Украины, чтобы они могли защищать территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ, а также защищать гражданское население.
Напомним, что Великобритания станет донором Фонда энергетической поддержки Украины.