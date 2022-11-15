ЄС затвердив виділення ще 16 млн євро для підтримки української армії

Рада ЄС оголосила про виділення 16 млн євро з Європейського фонду миру (EPF) для підтримки нарощування потенціалу Збройних сил України за допомогою військової місії ЄС для України (EUMAM).

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС.

Ініциатива про допомогу від ЄС була розроблена на основі потреб України. Кошти профінансують надання державами-членами ЄС боєприпасів, військової техніки та платформ, призначених для доставки летальної сили, а також транспортування, зберігання та технічне обслуговування і ремонт обладнання, що фінансується за рахунок допомоги.

Захід допомоги триватиме 24 місяці та доповнює послідовні внески ЄС для України в рамках Європейського фонду миру, які зараз становлять понад 3,1 млрд євро.

Також ЄС запустила місію військової допомоги Європейського Союзу для України. Її метою є посилення військової спроможності Збройних сил України, щоб вони могли захищати територіальну цілісність і суверенітет України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також захищати цивільне населення.

Нагадаємо, що Велика Британія стане донором Фонду енергетичної підтримки України.