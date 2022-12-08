Евросоюз намерен увеличить фонд военной помощи Украине на 2 млрд евро

Европейский Союз планирует увеличить финансирование Европейского фонда мира, который также занимается военной помощью Украине, по меньшей мере на 2 миллиарда евро уже в середине декабря 2022 года.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями по этой теме.

В настоящее время фонд располагает около 6 млрд евро для возмещения правительствам поставок военной помощи в Украину, но также использует деньги для поддержки других стран. Однако больше половины фонда выделено для Украины. Страны ЕС фиксируют потребность в дальнейшей поддержке ВСУ.

По предварительной информации, министры иностранных дел Евросоюза могут подписать увеличение финансирования фонда на 2 млрд евро во время встречи 12 декабря. При этом детали решения обсуждают в закрытом формате.

Если до 12 декабря страны ЕС не примут окончательное решение, вопрос будет рассмотрен позже.

"Предложение требует единогласного одобрения всех государств-членов. Источники говорят, что впоследствии фонд можно будет пополнить еще большими суммами", - уточняют в Bloomberg.

Напомним, недавно Совет ЕС объявил о выделении 16 млн евро из Европейского фонда мира (EPF) для поддержки наращивания потенциала Вооруженных сил Украины посредством военной миссии ЕС для Украины (EUMAM).

До этого Совет Евросоюза принял выделение Украине шестого транша в размере 500 миллионов евро, увеличив общий вклад блока в рамках Европейского фонда мира (EPF) для Украины до 3,1 миллиарда евро. Вместе с этим ЕС официально запустил тренировочную миссию для ВСУ.

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