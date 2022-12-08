Євросоюз має намір збільшити фонд військової допомоги Україні на 2 млрд євро

Європейський Союз планує збільшити фінансування Європейського фонд миру, що також займається військовою допомогою Україні, щонайменше на 2 мільярди євро уже у середині грудня 2022 року.

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Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з обговореннями цієї теми.

Нараз фонд має в розпорядженні близько 6 млрд євро для відшкодування урядам постачання військової допомоги в Україну, але також використовує гроші для підтримки інших країн. Проте понад половину фонду виділено для України. Країни ЄС фіксують потребу у подальшій підтримці ЗСУ.

За попередньою інформацію міністри закордонних справ Євросоюзу можуть підписати збільшення фінансування фонду на 2 млрд євро під час зустрічі 12 грудня. При цьому наразі деталі рішення обговорюють в закритому форматі.

Якщо до 12 грудня країни ЄС не приймуть остаточне рішення, питання розглянуть пізніше.

"Пропозиція вимагає одностайного схвалення всіх держав-членів. Джерела кажуть, що згодом фонд можна буде поповнити ще більшими сумами", — уточнюють в Bloomberg.

Нагадаємо, нещодавно Рада ЄС оголосила про виділення 16 млн євро з Європейського фонду миру (EPF) для підтримки нарощування потенціалу Збройних сил України за допомогою військової місії ЄС для України (EUMAM).

До цього Рада Євросоюзу ухвалила виділення Україні шостого траншу у розмірі 500 мільйонів євро, збільшивши загальний внесок блоку у рамках Європейського фонду миру (EPF) для України до 3,1 мільярда євро. Разом з цим ЄС офіційно запустив тренувальну місію для ЗСУ.

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