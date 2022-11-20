Від боєприпасів до польових обігрівачів: Німеччина передала новий пакет військової допомоги Україні

Німеччина сформувала новий пакет військової допомоги для України, в який окрім зброї також увійшли транспортні засоби та польові обігрівачі.

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Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ з посиланням на офіційну інформацію Федерального уряду Німеччини.

Україна отримає від Німеччини:

боєприпаси для реактивної системи залпового вогню MARS II;

3 великовантажні напівпричепи M1070 Oshkosh (загалом уже 8);

17 одиниць автомобілів для прикордонної служби (загалом уже 39);

1 навантажувач (загалом уже 4);

запасні частини для великокаліберного кулемета М2;

24 MG3 для броньованих евакуаційних машин (загалом уже 30);

10 датчиків захисту від дронів )загалом уже 28);

20 спеціальних приладів для електронних пристроїв для захисту від дронів;

116 польових обігрівачів.

Зазначається, що у бюджеті-2022 суму на ініціативу модернізації було збільшено до 2 мільярдів євро. Додаткові кошти призначені для допомоги Україні, частину також використають для фінансування збільшених обов’язкових внесків Німеччини до Європейського фонду миру (EPF), з яких у свою чергу можуть бути відшкодовані витрати держав-членів ЄС на підтримку послуг для України.

Крім того, Німеччина планує свторити центр технічного обслуговування в Словаччині для обслуговування та ремонту озброєнь, які вона постачала в Україну.

Берлін також хоче поставити Києву шведські боєприпаси, однак Стокгольм поки що відмовляється надати дозвіл.