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Від боєприпасів до польових обігрівачів: Німеччина передала новий пакет військової допомоги Україні
Німеччина сформувала новий пакет військової допомоги для України, в який окрім зброї також увійшли транспортні засоби та польові обігрівачі.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ з посиланням на офіційну інформацію Федерального уряду Німеччини.
Україна отримає від Німеччини:
- боєприпаси для реактивної системи залпового вогню MARS II;
- 3 великовантажні напівпричепи M1070 Oshkosh (загалом уже 8);
- 17 одиниць автомобілів для прикордонної служби (загалом уже 39);
- 1 навантажувач (загалом уже 4);
- запасні частини для великокаліберного кулемета М2;
- 24 MG3 для броньованих евакуаційних машин (загалом уже 30);
- 10 датчиків захисту від дронів )загалом уже 28);
- 20 спеціальних приладів для електронних пристроїв для захисту від дронів;
- 116 польових обігрівачів.
Зазначається, що у бюджеті-2022 суму на ініціативу модернізації було збільшено до 2 мільярдів євро. Додаткові кошти призначені для допомоги Україні, частину також використають для фінансування збільшених обов’язкових внесків Німеччини до Європейського фонду миру (EPF), з яких у свою чергу можуть бути відшкодовані витрати держав-членів ЄС на підтримку послуг для України.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, Німеччина планує свторити центр технічного обслуговування в Словаччині для обслуговування та ремонту озброєнь, які вона постачала в Україну.
Берлін також хоче поставити Києву шведські боєприпаси, однак Стокгольм поки що відмовляється надати дозвіл.