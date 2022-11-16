Німеччина виділила Україні 1 млн євро невідкладної допомоги після масованої ракетної атаки РФ

У відповідь на масовані російські атаки по Україні Німеччина надасть Києву 1 млн євро як невідкладну допомогу.

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Про це повідомило у Twitter посольство Німеччини в Україні.

"У відповідь на численні атаки Росії на цивільну енергетичну інфраструктуру України Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини виділяє 1 млн євро як невідкладну допомогу, яка буде внесена до Фонду енергетичної підтримки України", — йдеться в повідомленні диппредставництва.

Уточнюємо, що енергетична спільнота створила Фонд для відновлення зруйнованої війною української енергетичної інфраструктури в квітні 2022 року. Його основні донори — держави-члени ЄС, а також міжнародні компанії та корпорації.

Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, 15 листопада стався наймасованіший обстріл енергосистеми з початку війни.

Переважно росіяни цілилися на об'єкти енергетики. Внаслідок цього "Укренерго" запровадило екстрені відключення світла по всій Україні, а мобільні оператори попередили про перебої зі зв'язком.

На наступний день по всій Україні знову застосували графіки погодинних відключень електроенергії, а також додатково – аварійні відключення.

Джерело фото: ua.depositphotos.com